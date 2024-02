Si les pièces de 1 euro ne sont pas les plus plébiscitées par les collectionneurs, par rapport aux pièces fautées et pièces de deux euros commémoratives, certaines d’entre elles peuvent avoir une valeur supérieure à ce qu’elles affichent. Découvrez ces deux pièces de 1 euro parmi les plus rares et qui peuvent vous rapporter bien plus que leur valeur faciale. La rédaction vous parle également d’une pièce vendue aux enchères à plus de 10 000 euros. Décryptage.

Les deux pièces de 1 euro les plus rares à posséder

La pièce de 1 euro de Saint Marin peut encore rapporter entre 15 et 25 euros. Selon leur date de mise en circulation (2002, 2003, 2004 et 2007), certaines pièces de 1 euro de Monaco peuvent valoir jusqu’à 20 euros.

Celles frappées en 2006 et en 2011 peuvent se vendre entre 115€ à 120€ sur certains sites d’enchères.

Sans omettre celles provenant du Vatican. Celles éditées entre 2005 et 2012 se négocient entre 20 et 50 euros. On ne les trouve habituellement que neuves ou en coffret.

Les enchères peuvent vite grimper de 150€ à 270€ pour certaines pièces affichant le pape François de 2002.

Cette pièce de 2 euros qui peut valoir 3300 euros.

Les pièces de 2 euros peuvent se revendre encore plus cher. C’est une pièce rare par sa nature. Et qui dit rare signifie qu’elle a beaucoup de valeur.

C’est le cas de la plus prisée d’entre toutes : la pièce de 2 euros Monaco en hommage au 25e anniversaire du décès de Grace Kelly. Si vous avez un tant soit peu d’intérêt sur les pièces de monnaie, vous en avez sûrement déjà entendu parler.

Cette pièce de monnaie peut vous rapporter une véritable petite fortune. Vous pouvez en tirer jusqu’à 3000 euros ou plus.

Où pouvez-vous vendre vos précieuses pièces de monnaie ?

Si vous possédez l’une de ces pièces très recherchées et que vous souhaitez vous en séparer, vous pouvez les vendre sur des sites comme eBay, Rakuten Shopping, Delcampe ou encore Numiscorner.

La pièce de 1 euro croix de Malte de Monaco vendu aux enchères à 13000 euros.

Certains sites permettent même une vente aux enchères pour vous permettre d’en tirer le bon prix. Une pièce de 1 euro en cuivre et nickel, avec une croix de Malte sur l’avers a été par exemple adjugée à 13 000 euros en 2023 par la maison de vente aux enchères Monaco Rare Coins.

Ce sont surtout les pièces tirées en très peu d’exemplaires qui font le bonheur des numismates.

