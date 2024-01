Le saviez-vous ? Cette pièce de monnaie de 10 centimes d’euro vaut la coquette somme de 6000 euros

Certaines pièces, comme cette pièce de 10 centimes d’euro, peuvent valoir une petite fortune. Elle se négocie jusqu’à 6000 euros. On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Ces pièces qui attirent l’intérêt des collectionneurs…

Comment une toute petite pièce de monnaie peut-elle rapporter une somme aussi importante ? Tout simplement parce qu’elle a attiré l’œil des collectionneurs.

Pour ajouter de nouvelles pièces à leur collection, certains numismates ne calculent pas sur la somme qu’ils mettent sur un trésor recherché. Si vous avez l’aubaine d’avoir une rareté dans vos poches ou vos tiroirs, vous pouvez effectivement devenir riche.

En règle générale, la valeur des pièces de monnaie se limite à leur valeur faciale. Mais il y a des exceptions à la règle. C’est le cas notamment des pièces rares à caractéristiques uniques, ou avec des erreurs de frappe ou des éditions spéciales.

Cette pièce de 10 centimes d’euro Monaco 2001 très rare.

Cette pièce de 10 centimes d’euro de la Principauté de Monaco émise en 2001 en fait partie.

Dès qu’on entend Monaco, tout le monde s’y intéresse étant donné que c’est un petit état. Mais ce n’est pas la seule raison. Son plus ? L’erreur de frappe survenue lors de sa fabrication.

Sur certains exemplaires de ladite pièce, la lettre “C” de la légende “MONACO” est inversée. A cause de cette anomalie, cette pièce de 10 centimes se revend très chère sur le marché.

Elle n’a été tirée qu’en 10 000 exemplaires en tout. Ce faible tirage lui rend encore plus précieuse.

Que faire si l’on souhaite vendre une pièce de monnaie ?

Si la pièce que vous avez entre les mains remplit tous les critères sus-mentionnés, vous pouvez vous estimer heureux(heureuse). C’est un trésor que vous avez là. Mais pour éviter toute désillusion, il serait judicieux de se rapprocher d’un professionnel pour en apprendre davantage sur votre pièce de monnaie.

Cette prestation étant payante, vous pouvez toujours à défaut estimer vos pièces de monnaie anciennes en ligne en vous rendant sur des sites internet spécialisés et des forums où interviennent des experts.

Il existe aussi des catalogues de monnaies disponibles en ligne ou en version papier pour vous aider à identifier votre pièce. Les catalogues World Coins sont la référence en la matière.

Certains catalogues sont spécialisés pour les monnaies par pays et par époque. Les catalogues Gadoury et Le Franc sont dédiés aux pièces françaises de 1789 à l’euro. Leurs éditions regroupent les pièces les plus recherchées par les collectionneurs.

Certaines des pièces de 10 centimes d’euro de Monaco avec la lettre “C” inversée ont été vendues aux enchères jusqu’à 6000 euros, en fonction de leur état ainsi que de leur provenance.