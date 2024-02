Le trèfle de la chance ! Si vous possédez cette pièce de 2 euros irlandaise, vous pourriez être plus riche que vous ne le pensez ! On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Focus sur ces deux pièces de 2 euros irlandaises.

Les pièces en euro de l’Irlande ont été mises en circulation par la Banque centrale et l’Autorité des services financiers de l’Irlande.

Bien qu’il lui fût possible de faire fabriquer une pièce de 2 euros commémorative dès 2004, elle ne s’est lancée qu’en 2007, à l’occasion du 50e anniversaire du traité de Rome. Ce modèle a été tiré en 4 820 000 exemplaires.

Ce n’est qu’en 2016 qu’elle a commencé à frapper des pièces de sa propre initiative, à l’occasion du 100e anniversaire de l’Insurrection de Pâques de 1916.

Sur la pièce de 2 euros, on retrouve « la représentation de la statue d’Hibernia, allégorie de l’Irlande, sur le toit de la Poste centrale de Dublin, qui servit de quartier général à l’insurrection », peut-on lire sur Wikipédia.

La statue est baignée de rayons de soleil, représentant le soulèvement, la proclamation et la naissance d’une nouvelle nation. Les années 1916 et 2016 encadrent la statue de part et d’autre.

Comme à l’accoutumée, « l’anneau externe de la pièce comporte les douze étoiles du drapeau européen ».

Le fruit d’un concours…

La pièce a été le fruit d’un concours initié en janvier 2015 par le quotidien Irish Times. Parmi les 52 projets reçus, six ont été présélectionnés par un panel désigné par la Banque Centrale d’Irlande pour passer à la deuxième étape.

De là, deux lauréats ont été choisis : un pour la pièce de 2 euros et un autre pour des pièces en or et en argent, indique Wikipédia.

La pièce de 2 euros au trèfle : ce symbole d’Irlande qui vaut une fortune

Une pièce de 2 euros avec un trèfle est aujourd’hui très recherchée par les collectionneurs de pièces de monnaie à travers le monde entier.

Ces pièces soigneusement conservées dans des collections privées sont considérées comme étant des trésors numismatiques. Il faut savoir que le trèfle irlandais est l’un des symboles de l’Irlande.

« À ce jour, la plus ancienne association authentifiée du trèfle et de saint Patrick date de 1675 sur des pièces de monnaies, où l’on voit une figure de saint Patrick avec un trèfle à la main devant une foule », nous rappelle Wikipédia.

« Le 17 mars de chaque année est la Saint-Patrick, où vous Irlandais de toutes conditions portez des croix sur vos chapeaux, faites d’épingles, de ruban vert, et les vulgaires superstitieux portent des trèfles, herbe à trois feuilles, qu’ils mangent (disent-ils) pour avoir une haleine fraîche. », Fait mention Thomas Dineley, un voyageur anglais.