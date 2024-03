Sur les sites de vente en ligne, il est possible d’échanger des pièces de monnaie rares contre plusieurs centaines voire (parfois) plusieurs milliers d’euros. Dans cette optique, la rédaction de cafebabel.fr vous présente cette pièce de 1 euro Française commémorative 2008 qui peut vous rapporter quelques sous supplémentaires. On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ces annonces qui fleurissent sur les sites de vente en ligne.

Chaque mois, ce type d’annonces alléchantes fleurissent sur les sites de vente en ligne à l’instar du Le Bon Coin. Des annonces où des vendeurs proposent une pièce, présentée comme rare, jusqu’à 500 fois sa valeur initiale.

Pour Marc Bazoge, collectionneur depuis quarante ans, les vendeurs sont souvent un peu trop optimistes. Un symbole, une date ou tout autre détail suffisent aux vendeurs de justifier des prix bien trop élevés.

« Je ne dirai pas que ce sont des arnaques, explique celui qui est membre de l’association philatélique d’Argentan. Mais ces annonces-là, en général, sont là pour faire croire aux gens qu’ils ont peut-être des richesses chez eux. », poursuit le numismate. La plupart du temps, il s’agit d’une simple piécette au lieu d’un vrai trésor.

« Certaines ont une valeur collection »

Cela n’empêche pas pour autant que « Certaines ont effectivement une valeur collection », souligne Marc Bazoge. Mais dans ce cas de figure, « ce sont principalement des monnaies commémoratives, que les pays européens font tirer à un nombre d’exemplaires plus ou moins grands. »

Certaines pièces de monnaie peuvent rapporter gros mais faut-il détenir une rareté. Pour s’en assurer, rapprochez-vous des professionnels en la matière.

La pièce de 1 euro Française commémorative 2008, un trésor à découvrir

Intéressons-nous particulièrement à une pièce de 1 euro française émise en 2008. Pour rappel, les pièces de monnaie de 1 euro ne sont pas les plus recherchées par les collectionneurs. Et pour cause, elles ont été « trop » frappées au début de l’euro, précise le site cosmopolitan.fr.

La pièce de 1 euro Française dont le motif retenu est l’œuvre de l’artiste Joaquin Jimenez affiche un « arbre, évoquant la vie, la pérennité et la croissance, figure au centre d’un hexagone avec la devise de la République française, « Liberté, Égalité, Fraternité », entourant ce motif ».

« Le tout est également entouré des 12 étoiles du drapeau européen, sur l’anneau extérieur, sur un entrecroisement de lignes, entre lesquelles est indiqué le millésime en 2 parties« , rapporte WIKIPEDIA. Cette pièce de 1 euro peut valoir plus que sa valeur faciale… Mais cela dépend de l’offre et de la demande sur le marché.

Ces autres pièces de 1 euro qui valent beaucoup d’argent.

Les pièces de 1 euro de Saint Marin neuves se revendent jusqu’à 20 euros. Les pièces tirées en 2003 — plus rares — se négocient à 30 euros, neuves.

Enfin les pièces de 1 euro du Vatican qui valent entre 20 et 30 euros pour les pièces émises entre 2005 et 2012. Ce prix peut grimper à 50 euros pour les plus anciennes frappées entre 2002 et 2004.