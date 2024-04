Ces pièces de 2 euros auxquelles personne ne fait attention mais qui peuvent être revendues jusqu’à 18 000 € sur le marché numismatique. Les avez-vous dans votre porte-monnaie ? CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ces pièces qui font un tabac chez les collectionneurs…

Certaines pièces de 2 euros, dont la plupart commémoratives, sont très recherchées par les collectionneurs. Elles peuvent valoir une petite fortune. Vous en avez peut-être une qui traîne quelque part au fond de vos tiroirs ! Ou plus… On ne sait jamais ! Si tel est le cas, elles vous rapporteront gros.

« Malheureusement, souligne Le Dauphiné Libéré, les pièces convoitées sont toutes étrangères« . Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas en posséder ! Si vos grands-parents étaient de grands voyageurs, il est possible qu’ils en aient rapporté de leurs aventures. Ou peut-être des amis étrangers leur en ont-ils offert en cadeau, pour votre plus grand plaisir.

Si vous pensez posséder une pièce de 2 euros rare, il est important de la faire expertiser par un professionnel. Plusieurs sites internet proposent des services d’expertise en ligne, mais pour une évaluation plus fiable et sécurisée, il est préférable de vous adresser à un expert numismate en personne.

Tout collectionneur digne de ce nom a connaissance de la valeur des pièces du Vatican sur le marché. Il en va de même du prix de la pièce de 2 € frappée en 2007 avec le visage de la princesse Grace de Monaco qui peut rapporter plus de 3 000 euros.

Ces autres pièces qui valent leur pesant d’or

Toutes les pièces, et pas seulement les pièces de 2 euros, peuvent avoir une valeur numismatique. Des pièces de monnaie anciennes, des pièces étrangères rares ou même des pièces courantes présentant des défauts particuliers peuvent atteindre des prix inattendus.

Identifiez ces pièces de 2 euros rares qui peuvent valoir jusqu’à 18 000 euros

Comme indiqué par nos confrères de tf1info, certains détails comme la marque de l’atelier de frappe, peuvent faire grimper la valeur de ces pièces en véritables trésors pour les collectionneurs.

« Ainsi, une pièce allemande avec un G est vendue aux alentours de 2 500 €. Sur un site d’enchères en ligne, une pièce grecque avec un S (frappée par la Finlande pour la Grèce) a été mise en vente avec un prix de départ de 18 000 € ».

Ce passage obligé pour réaliser une bonne affaire.

Une fois de plus, « les numismates seront les seuls à pouvoir affirmer si votre pièce a de la valeur ou non, et à pouvoir vous les acheter ». Vous trouverez partout en France des cabinets d’expertise professionnelle.

Il faut que vos monnaies soient en bon état pour espérer en tirer un bon prix. Lorsqu’elles sont en mauvaise qualité, elles ne valent pas grand-chose dans 99 % des cas.