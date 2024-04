Des milliers de personnes ignorent qu’ils possèdent une pièce de 1€ ordinaire qui pourrait rapporter un pactole ! Vérifiez dans votre porte-monnaie. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Êtes-vous l’heureux possesseur de cette pièce de 1€ qui vaut une fortune ?

Mais comment savoir si vous possédez cette pièce si spéciale dont la valeur réelle dépasse de loin ce qu’elle affiche ? Quelles sont ses caractéristiques distinctives ? Et où pouvez-vous la vendre pour obtenir le meilleur prix ? La rédaction vous en dit plus.

Quelle est donc cette pièce de monnaie qui peut valoir un pactole ? Il s’agit d’une pièce italienne frappée en 2002. En fonction de son état de conservation, son prix peut aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros. Sa valeur dépend également de la demande sur le marché.

Attention, il existe des centaines de millions de modèles de ladite pièce. Celle qui nous intéresse est la pièce de 1 euro Italie de homme de Vitruve avec une frappe unique. C’est notamment ce défaut de frappe qui lui vaut sa valeur si élevée.

publicité

Jusqu’à plus de 20 000 euros pour une simple pièce de 1 euro !

Saviez-vous que certains sont parvenus à revendre leur pièce à plus de 20 000 euros ? Elle est d’ailleurs actuellement toujours proposée dans cette fourchette de prix sur des sites spécialisés. Mais ne vous méprenez pas, cette pièce rare ne se trouve pas à tous les recoins de rue.

Rapprochez-vous d’un professionnel pour faire estimer votre pièce rare !

N’hésitez pas à faire estimer votre pièce de monnaie. Vous pouvez consulter des guides de prix en ligne ou faire appel à un numismate pour obtenir une estimation précise de la valeur de votre pièce.

Vous pouvez vendre votre pièce de monnaie aux enchères en ligne. Cette option est très populaire pour les pièces rares et de grande valeur. Mais sinon, vous pouvez directement miser pour une vente à un numismate ou mettre en vente sur un site Web de vente en ligne.

Dans ce cas, prenez des photos de la pièce sous différents angles et avec un bon éclairage. Montrez les détails importants de la pièce, tels que la date d’émission et la marque d’atelier. Rédigez une description précise et informative de la pièce. Fixez un prix compétitif.

Pour avoir plus de détails concernant la pièce de 1 euro de l’Homme de Vitruve, nous vous invitons à lire notre article Cette pièce de 1 euro vaut de l’or grâce à l’homme de Vitruve.