Vous pensez que vos pièces de 50 centimes ne valent pas grand-chose ? Détrompez-vous ! Gagnez gros avec vos petites pièces de 50 centimes rares. Elles peuvent vous surprendre. La rédaction de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Un trésor dans votre porte-monnaie ? Ces pièces qui valent bien plus que leur vraie valeur !

En France, la chasse aux pièces rares est devenue un véritable jeu lucratif. Parmi les différentes valeurs nominales, les pièces de 50 centimes se révèlent être de véritables pépites pour les collectionneurs et les investisseurs. Mais comment reconnaître une pièce rare parmi toutes celles que vous avez dans votre porte-monnaie ?

La rareté et la valeur d’une pièce dépendent effectivement de plusieurs critères, notamment son millésime, son état de conservation ainsi que les éventuelles erreurs de frappe.

Certaines années de frappe sont particulièrement recherchées par les collectionneurs, ce qui peut faire grimper leur valeur sur le marché numismatique.

publicité

Des trésors sous vos 50 centimes

Parmi les pièces de 50 centimes les plus recherchées, on retrouve la pièce finlandaise de 50 centimes de 2001 avec une étoile à huit branches. La pièce de monnaie a été frappée en faible quantité.

Une autre pièce de 50 centimes d’euros d’Espagne tirée en 2001 affole également les collectionneurs allemands. Son plus : la tranche de la pièce de 50 centimes espagnole possède des motifs avec des petits poissons qui nagent tout autour.

Au revers de cette pièce, on peut clairement observer l’inscription de l’année « 2001« , accompagnée de la lettre « M » sur la gauche. Les étoiles sont positionnées dans un arrangement spécifique, formant un rectangle distinct en haut à droite de la pièce.

Les collectionneurs d’outre-Rhin sont prêts à tout pour obtenir cette version datée de 2001. Sur le marché, cette pièce peut se négocier jusqu’à 1000 euros.

Jusqu’à 4000 euros pour une simple pièce de monnaie.

Les pièces de 50 centimes de Luxembourg frappées en 2013 pourraient rapporter 650 €. Certaines pièces de 50 centimes de l’Italie émises en 2002 se revendent jusqu’à 400 €.

Vous aurez du mal à le croire mais des pièces de monnaie tirées au début du second millénaire peuvent aller jusqu’à 4 000 € ! N’oublions pas non plus les pièces du Vatican qui valent environ 50 €.

Votre pièce a-t-elle des rayures ? Une vraie aubaine.

Posséder des pièces de 50 centimes avec des rayures peut s’avérer être une véritable aubaine. Ces exemplaires attirent énormément les numismates. Conseil d’expert : ne jamais oublier de consulter un professionnel pour vous assurer de l’authenticité de votre pièce de 50 centimes. Pour connaître quelques adresses incontournables, cliquez ici.