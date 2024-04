Le rêve de tout collectionneur ! Avez-vous cette pièce d’or rare dans votre grenier, elle peut vous rapporter une véritable fortune ! On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les pièces de monnaie rare, « un excellent placement ».

« Soit on collectionne pour le plaisir, soit on collectionne pour un investissement, en faisant du placement loisir », indique auprès du journal Les Echos, François Blanchet, de « Monnaie Magazine ».

« Mais, dans tous les cas, cela peut être un bon placement, assure-t-il en prenant l’exemple d’une pièce rare que vous pourriez avoir dans votre grenier. Si vous prenez le 20 francs or du XIXe siècle, il y a trois ans, [cette pièce] valait autour de 220 euros. Aujourd’hui, elle en vaut 350 euros. », Expliquait-il.

«L’effet rareté contribue fortement à la valorisation »

Pour l’ancien président-directeur général de la Monnaie de Paris, « c’est un excellent placement. Depuis 2008, nous éditons des pièces en or ou en argent à valeur faciale, et les prix augmentent de l’ordre de 10 à 30 %. Quelqu’un qui achète une pièce à valeur faciale peut faire rapidement une petite culbute sympathique », abonde Christophe Beaux.

« Le prix d’échange de la pièce est toujours supérieur à sa valeur en or, car il y a un effet rareté, ajoute-t-il. Ces pièces sont éditées en série limitée(…) Le tirage est plus faible que la demande, l’effet rareté contribue fortement à la valorisation », précise l’expert.

Découvrez cette pièce d’or très prisé des collectionneurs, elle vaut une fortune

A l’heure où l’on écrit, certaines pièces se vendent des centaines, voire des milliers d’euros. A ce prix, qui n’aurait pas envie de faire les fonds de tiroir pour fouiller si vos grand-parents n’en aient pas gardé quelques pièces de monnaies recherchées.

« Le Napoléon est la pièce maîtresse pour qui veut investir dans l’or, dont surtout Napoléon 20F« , dévoile Jean-François Faure, président d’Aucoffre.com dans les colonnes du site Le Revenu.

Elle a été frappée pour la première fois en 1802 sous le règne de Napoléon Bonaparte « et officiellement jusqu’à 1914, le Napoléon est une monnaie à part entière et le franc le plus emblématique du pays. Dès sa mise en circulation, la pièce fut émise pour succéder au Louis d’or et asseoir la grandeur de la France à l’international. », est-il rappelé.

Le Napoléon a également connu « son heure de gloire au cours du Second Empire, lorsque Napoléon III décide en 1852 de frapper de nouvelles pièces pour imposer le nouveau régime. »

Jusqu’à 3000 euros…

« Le cours Napoléon, 20 francs or 1900, est coté 327 €. En état de conservation moyen, il peut atteindre 360 € et peut même se négocier jusqu’à 3 000 € s’il présente un flan mat.

En 2000, elle valait 52 €. Le 31 décembre 2010, le prix du louis d’or atteignait 207,90 €, rappelle changedelabourse.com. « En 2023, elle atteint plus de 330 euros. »