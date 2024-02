Les pièces de monnaie de 2 euros qui font actuellement fureur sur le marché de la numismatique. Elles peuvent se négocier à très bon prix. Pour plus de détails, la rédaction vous invite à poursuivre votre lecture.

Plusieurs milliers d’euros en jeu

Le saviez-vous ? Les pièces portant la marque de l’atelier de fabrication peuvent se vendre à plusieurs milliers d’euros. Ces petites pièces ne sont pas de simples bigailles !

Certaines sont des véritables petits trésors qui peuvent marquer vos esprits à jamais. Et pour cause : il y en a qui peuvent atteindre des prix astronomiques.

Collectionneurs, à vos pièces ! Découvrez les 2 euros rares de la numismatique en 2024

Comme expliqué par Xavier Pirot, responsable du comptoir des monnaies, à Nantes dans un reportage diffusé dans le 13 heures de TF1, les pièces de 2 euros « décentrées » peuvent rapporter 300 euros minimum. Une pièce fautée peut s’avérer très lucrative.

Un autre professionnel du milieu a également raconté que les pièces frappées en petite quantité par le Vatican comptent parmi les plus précieuses.

Jusqu’à ce jour, la pièce de 2 euros avec le visage de Grace Kelly sortie à l’occasion du 25e anniversaire de sa mort fait fureur. Les collectionneurs se l’arrachent… Elle vaut plus de 3.000 euros.

Les pièces ayant la marque de l’atelier qui les a confectionnées sont plus précieuses encore. Néanmoins, il faut rester réaliste : ces pièces sont quasiment impossibles à trouver, indiquent nos confrères de tf1info.

« Une pièce grecque avec la gravure d’un S a été mise à prix 18.000 euros aux enchères ». Imaginez-vous donc tenir ces pièces rares entre les mains ! C’est une véritable aubaine en ces temps d’inflation. Qui aurait cru que vos petites pièces de monnaie pourraient contribuer (pour les plus chanceux) à booster votre pouvoir d’achat ?!

Que vaut la nouvelle série des JO de la Monnaie de Paris ?

Qu’en est-il des nouvelles pièces de collection en or et en argent à l’effigie de la mascotte des JO de Paris 2024 ? « Pour les passionnés de pièces de collection, cette édition à l’effigie de la mascotte des JO de Paris vaut le coup d’œil », estime Jean-François Faure, président-fondateur de la plateforme d’achat-vente de métaux précieux Aucoffre.com et de Veracash, compte en ligne adossé à des métaux précieux physiques.

Néanmoins, précise le spécialiste, « Ce sont des investissements « passion », par définition peu liquides, et dont la valeur de collection qu’elles sont susceptibles d’acquérir avec le temps est très difficilement prévisible. »

Ces paramètres qui déterminent la valeur d’une pièce de monnaie…

Au-delà de la rareté d’une pièce, les collectionneurs regardent aussi à la qualité d’exécution, la réputation de l’atelier de gravure, l’originalité de la frappe.

« Le design et l’exécution bicolore des modèles en argent de 10€ des JO 2024, par exemple, ne sont pas communs« , relaie boursier.com. « Ils sont susceptibles de plaire sur le marché des collectionneurs »« , conclut Jean-François Faure.