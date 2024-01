Tout comme d’autres objets de collection, les pièces de monnaie gagnent en valeur avec le temps. Selon le site spécialisé dans les enchères, Catawiki, le prix d’une pièce de monnaie peut augmenter jusqu’à 220 % sur une période de dix ans. Voici les pièces de 10 centimes d’euro du classement 2023/2024 qui ont pris de la valeur.

Classement 2023/2024 : Découvrez les pièces de 10 centimes d’euro qui ont pris de la valeur

Les pièces de 10 centimes autrichiennes représentant la cathédrale Saint-Étienne sont à surveiller. Une pièce de 2002 peut être revendue à environ 30 centimes.

Selon Info-Collection, les pièces de 10 centimes grecques frappées en 2002 et 2003 comptent aussi parmi celles les plus recherchées. Elles peuvent atteindre entre 30 et 40 centimes. Sur eBay, ces pièces peuvent même se négocier jusqu’à un euro.

Il y a également les pièces de 10 centimes émises en Allemagne, avec la porte de Brandebourg, en 2002, 2003 et 2004. Elles peuvent coûter entre 30 centimes et 1 euro.

Pour la Slovaquie, seuls les 10 centimes d’euro frappés en 2010 et 2011, où l’on peut voir le château de Bratislava, trouvent preneur à cinquante centimes.

Les pièces de 10 centimes belges, émises en 2000 et 2001 avec le roi Albert, peuvent encore valoir entre cinquante centimes et 1 euro, à condition qu’il soit en bon état.

Pour les pièces irlandaises 2008 et 2011 affichant sur sa face interne la Harpe Celtique, et émises en coffrets, vous pouvez espérer 5 et 10 euros.

Une pièce chypriote de 10 centimes, avec le navire de commerce de Kyrenia datant du IVe siècle av. J.-C., émise en 2010 ou 2011, peut être valorisée à hauteur de 1 euro sur le marché de la numismatique.

Sans oublier le Lion de Finlande.

Le lion de Finlande brandissant une épée occidentale foulant des pieds un sabre, animal-symbole de l’Etat et figurant sur son blason, frappée en 1999, 2000, 2001, 2002 ou 2003 peuvent se revendre à un euro, voire plus selon son état.

Certaines pièces peuvent surpasser leur valeur nominale, notamment celles émises en Slovénie, affichant sur l’avers les plans du Parlement slovène. Les éditions les plus intéressantes datent de 2008, 2009, 2010, voire 2011.

Jusqu’à une dizaine d’euros pour des 10 centimes d’euro de Saint-Marin.

Les pièces de 10 centimes de Saint-Marin (Italie) sont également très recherchées. Celles tirées entre 2002 et 2016 peuvent atteindre une valeur comprise entre 5 et 10 euros.

Cette pièce de 10 centimes d’euro du Vatican avec l’image du pape.

Et si vous croisez une pièce avec l’image d’un pape, ouvrez bien l’œil car les modèles du Vatican sont très plébiscités.

Les pièces en circulation entre 2002 et 2005, à l’effigie du pape Jean-Paul II, se négocient autour d’une vingtaine d’euros. La seconde série, représentant les armoiries du cardinal camerlingue, peut aussi se vendre à un bon prix.