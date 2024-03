Cette pièce en or créée par la Monnaie de Paris en hommage à l’année du dragon vaut une véritable fortune. Elle rapporte gros ! CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

« Le calendrier chinois parmi les plus anciens calendriers au monde«

« La série du Calendrier Chinois présente chaque année un nouvel animal. En 2024, c’est le dragon qui est mis à l’honneur.« , précise le site de La Monnaie de Paris, la plus ancienne institution de France et l’une des plus vieilles entreprises du monde.

« Parmi les plus anciens calendriers au monde, le calendrier chinois est un calendrier luni-solaire. Les mois sont des mois lunaires(…) Le 1er jour de chaque mois correspond à la nouvelle lune, et le 15e à la pleine lune. »

Le dragon, peut-on lire dans les colonnes de Madame Le Figaro, serait « le plus puissant des douze animaux du zodiaque chinois, et le seul imaginaire ».

publicité

Cette pièce en or créée pour l’année du dragon, elle va vous rapporter gros !

« Dans la culture chinoise, cet animal mythique symbolise le pouvoir, la noblesse et le succès« , indique-t-on dans le descriptif de la Monnaie de 200€ Or 1oz – Qualité BE millésime 2024 fabriquée en hommage à cette « Année du dragon ».

Découvrez ci-après les caractéristiques de la pièce en or de 200 euros :

Diamètre 37 mm Métal OR FIN 999‰ Poids 31.1 g Qualité Belle Epreuve Tirage 500 Millésime 2024 Valeur faciale 200€

Descriptif de la pièce en or 2024

« Entouré par un cercle aux motifs traditionnels chinois, un dragon apparaît en plein centre de la face de la monnaie ». Sa tête et l’avant de son corps dépassant les contours. « La représentation du dragon est inspirée de celle de l’iconographie chinoise classique et met en avant le côté puissant et charismatique de la créature « .

Sur son corps sinueux, l’idéogramme du Dragon s’affiche. Le millésime 2024 et l’inscription « Année du Dragon » apparaissent en haut dans le cercle extérieur.

Sur le revers de la pièce, « on retrouve l’ensemble des animaux du zodiaque chinois répartis sur un paravent entourant une porte traditionnelle de temple ». Chacun d’eux, symbole d’une année distincte du cycle zodiacal débutant en 2018 et s’achevant en 2029.

La valeur faciale de la pièce se trouve apposée en haut à gauche, avec les initiales « RF » (République Française) qui se nichent sur la porte du temple. Pour voir la pièce de monnaie, cliquez ici.

Seulement 500 exemplaires de cette pièce en or existent au monde.

Plus qu’une simple pièce de monnaie, la Monnaie de 200€ Or 1oz- Qualité BE millésime 2024 est d’ores et déjà un véritable objet de collection. Sur le site monnaiedeparis.fr, son prix affiche déjà la coquette somme de 2 935,00 €. Cette édition limitée risque d’attirer les collectionneurs du monde entier.

En référence à la pièce en or présentée précédemment, il est important de souligner qu’elle n’a été tirée qu’à 500 exemplaires.