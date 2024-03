Cette pièce de 2€ de 2024 qui fait déjà l’objet de toutes les convoitises

Cette pièce de 2 euros de 2024 attire déjà toutes les attentions. Elle risque de se négocier cher d’ici peu… Décryptage.

Jusqu’à 3000 euros sur le marché de la numismatique.

Loin d’être de simples moyens de paiement, certaines pièces de 2€ valent aujourd’hui plus de 3 000€, dont notamment celles émises en 2007 dans la principauté de Monaco à l’occasion du 25ème anniversaire du décès de la princesse Grace Kelly.

Si depuis les années 60, les pièces commémoratives se sont multipliées, certaines demeurent rares et ont aujourd’hui une valeur insoupçonnée. Ces petits bouts de métal font pour l’heure, le bonheur des collectionneurs.

Des livraisons qui font beaucoup polémique.

Le ministère de l’Education nationale a commencé l’envoi des kits pédagogiques à près de quatre millions d’élèves dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) attendus cet été.

« Toutes les écoles doivent être livrées d’ici à la fin du mois de juin« , rapporte La Libération.

Cette opération entend « sensibiliser les élèves du primaire à l’événement historique que seront les Jeux olympiques », précise le ministère. « Ce livret permettra aux élèves ainsi qu’à leurs professeurs de garder une trace de cet événement inédit, mais aussi de s’inscrire dans un héritage et un souvenir commun. »

« Le fait de donner une pièce de 2 euros aux élèves par l’intermédiaire de l’école nous questionne fortement, car l’argent y est interdit », avance auprès de l’AFP, Guislaine David, cosecrétaire générale de la FSU-Snuipp, premier syndicat des écoles maternelles et élémentaires.

Elle a surtout évoqué un problème d’« ordre social » : « Pour certains, il s’agira bien d’un souvenir des JO mais, pour d’autres, elle aura une utilité différente(…) », fait-elle allusion au budget engagé par cette opération.

« C’est une opération de communication à 16 millions d’euros, alors qu’on nous parle d’austérité budgétaire et d’efforts dans tous les ministères… C’est un pur scandale », dénonce-t-elle.

Cette pièce de 2€ de 2024 qui fait déjà l’objet de toutes les convoitises

En effet, La Monnaie de Paris a frappé des pièces de collection exclusives à l’occasion de ce grand évènement sportif. Les premières pièces J.O ont été frappées depuis 2021.

« Nous avons mis sur nos pièces de collection la plupart des symboles qui vont vivre pendant les Jeux. Évidemment l’emblème des JO, mais aussi les différents sports, olympiques et paralympiques, mais également des sports antiques, avec le Génie ou la Semeuse qui pratiquent ces sports », détaille la Cheffe de collections Magali Racine.

« Ces pièces de collections à l’effigie des JO 2024 devraient venir agrandir la collection des numismates ou des amateurs d’objets d’art », indique franceinfo.

« Avis au collectionneur, la nouvelle collection J.O 2024 en or à 250 euros à l’effigie de l’Arc de Triomphe et de la mascotte Phryge vient d’être frappée ».

Les collectionneurs peuvent jeter leur dévolu sur « une collection héritage, qui illustre les grands lieux patrimoniaux français, qui vont notamment accueillir des épreuves de ces Jeux olympiques, comme la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le Grand Palais, ou le Château de Versailles ».

« Ce sont des produits qui plaisent de plus en plus »

« Les collectionneurs sont très friands des produits olympiques et paralympiques. On voit que ce sont des produits qui plaisent beaucoup et de plus en plus. Plus les jeux se rapprochent, plus les collections fonctionnent », conclut Magali Racine à franceinfo.