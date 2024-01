Combien pourrait réellement vous rapporter cette pièce de 20 centimes d’euro 2010 avec un moule abîmé ? Peut-elle vraiment vous rendre riche ? On mène l’enquête pour vous.

Cette pièce de 20 centimes d’euro 2010 avec un moule abîmé, très convoité sur le marché

La pièce de 20 centimes d’euro fait partie des six pièces des euros de circulation. Elle est émise par les pays de la zone euro qui ont choisi d’établir des accords avec les autorités européennes.

Le revers de la pièce de 20 cents est commun à tous les pays émettant des pièces en euro tandis que l’avers national est choisi par le pays émetteur en fonction des spécifications émises par les autorités européennes.

Que 250 exemplaires de ces pièces de monnaie de 20 centimes auraient été frappés en France en 2010, ce qui explique l’intérêt que leur portent les collectionneurs du monde entier.

Pourquoi un aussi faible tirage ? C’est parce qu’en 2010, un employé de la Banque de France a malencontreusement fait tomber le moule de la pièce de 20 centimes peu après le début de la frappe.

Ne pouvant pas créer une nouvelle maquette à temps, la Banque de France a décidé de mettre en circulation les 250 pièces déjà frappées. Pour compenser la perte, elle a doublé la production de pièces de 10 centimes. Son faible tirage explique le prix élevé de la célèbre « 20ct2010FR ».

La 20ct2010FR vaut-elle vraiment 300.000 euros ?

Seules 198 pièces de la 20ct2010FR sont répertoriées dans des collections privées. 52 d’entre elles sont encore en circulation. Cette pièce de 20 centimes pourrait se négocier à 300.000 euros sur le marché, selon le site secretnews.fr.

Un prix très alléchant mais qui est malheureusement à prendre avec des pincettes quand on regarde l’origine de cet article.

A quoi peut-on réellement s’attendre sur le marché ?

Après petite vérification, il s’avère que « SecretNews est un média indépendant et gratuit qui rassemble différents contributeurs. Les informations publiées sur ce site sont souvent trompeuses et destinées à la parodie, à la satire et à l’humour. Il est donc important de ne pas les prendre au sérieux et de les considérer comme non authentiques », peut-on lire sur la page A Propos.

« Des gens qui ne voient qu’un moyen de se faire de l’argent »

« Les arnaqueurs ne visent pas les collectionneurs mais des gens qui ne voient qu’un moyen de se faire de l’argent après négociation et rabais consenti par le vendeur. C’est triste, à l’extrême limite de l’escroquerie au sens juridique du terme, mais cela peut fonctionner et l’escroc pourra toujours prétendre qu’il a agit de bonne foi parce qu’il l’a vu sur un site et qu’il y a cru« , est-il indiqué sur le forum de Numista.