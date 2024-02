Tout le monde veut avoir cette pièce de 1 euro rare. Découvrez tout ce qu’il faut savoir à ce sujet. Ces caractéristiques font monter les enchères. La rédaction de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Cette pièce de 1 euro de Monaco très recherchée des collectionneurs.

Saviez-vous que cette pièce de monnaie de 1€ frappée en 2007 à Monaco peut valoir jusqu’à 400€ grâce à sa rareté ? Cette pièce est très recherchée par les collectionneurs en raison d’une erreur de frappe.

En effet, il faut savoir que cette pièce de 1 euro est « sortie complètement lisse, sans aucun marquage sur les deux faces », soulignent nos confrères du sudinfo.be. Cette pépite a été retirée de la circulation.

On ne retrouve aujourd’hui que 2000 exemplaires de cette pièce affichant la silhouette du Prince Albert II. L’époux de Charlène de Monaco est « le 14ᵉ et actuel prince souverain de Monaco depuis le 6 avril 2005 ».

Cette pièce particulière qui vaut jusqu’à 480 euros.

Si vous possédez des pièces de 1 euro et 2 euros avec le portrait du prince Albert, vous pourriez être intéressé par une particularité mentionnée sur le site espace-monnaies.fr.

Il paraît que des erreurs aient été commises lors de la première frappe, où les distinctions entre les ateliers de gravure de la Monnaie de Paris ont été omises sur les pièces déjà conditionnées en rouleaux.

« La destruction des 100 000 pièces frappées commandé aux ateliers de Pessac était inconcevable mais une belle plus value pour les collectionneurs. », précise le site espace-monnaies.fr qui propose ladite pièce à 480 euros.

Caractéristiques.

Composition métallique : Nickel-laiton, cupronickel, nickel

Type de tranche : Lisse et cannelée

Poids : 7,50 grammes

Diamètre : 23,25 mm

Artiste-graveur : Henri Thiebaud

Quantité frappée : 2 991 exemplaires, sans les différents de l’atelier de gravure.

Cette pièce de 1 euro qui fait fureur, la perle des collectionneurs

Une pièce de 1 euro faisant partie d’une collection de 8 pièces d’euro commémoratives émises par la Monnaie de Paris, la fameuse “Tétradrachme” rend fou les collectionneurs.

Parmi ces pièces qui font hommage au bimillénaire de la ville de Paris en 2002, figure un spécimen rare : cette pièce de 1 euro Italie à l’effigie de l’homme de Vitruve avec une erreur de frappe.

Certains collectionneurs peuvent débourser plusieurs milliers d’euros pour l’acquérir, soit plus de 20 000 euros.

Sur la pièce en question, on retrouve la représentation d’un « homme nu dans deux positions superposées, bras et jambes écartés à l’intérieur d’un carré et d’un cercle. » Il s’agit rappelons-le, de la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, apparue dans les années 1490.