Ces pièces d’euro fautées, bien qu’elles ne soient pas difficiles à trouver, peuvent néanmoins se négocier à des prix élevés. Décryptage.

publicité

Ces accessoires numismatiques incontournables pour les collectionneurs.

Pour ceux qui souhaitent devenir numismate, voici les accessoires numismatiques que vous devrez posséder par ordre de priorité afin de pratiquer cette discipline de façon optimale.

Commençons par le plus important : l‘argus numismatique. C’est l’accessoire à primer. Il sert surtout à déterminer la cote de toutes les pièces de monnaie que vous pouvez rencontrer.

« Le Gadoury » et « Le Franc » comptent parmi les plus utilisés par les collectionneurs de France et de Navarre. Ils sont réactualisés chaque année vous permettant de suivre l’évolution de la côte des différents millésimes de votre collection.

publicité

Le classeur de rangement est un autre accessoire de la plus haute importance ! Il vous permettra surtout « de conserver vos pièces de monnaie ».

Gardez en tête que vos pièces peuvent s’entrechoquer, se rayer et perdre de leur valeur.

D’autres outils moins prioritaires mais qui demeurent néanmoins utiles.

Ce classeur va les protéger efficacement de toutes les éventuelles traces d’usure durant leur transport. Vous pouvez trouver une large gamme de classeurs numismatiques sur le site Amazon.

La mallette est idéale pour exposer votre collection de pièces de monnaie. Elle contient plusieurs plateaux faciles à retirer. Sans omettre la loupe numismatique conçue pour réaliser une estimation parfaite de vos pièces.

Ces pièces d’euro fautées rares ne sont pas si difficiles à trouver

Voyons maintenant ces pièces d’euro fautées très recherchées qui ne sont pas si difficiles à trouver :

Les pièces grecques de 2 euros frappées en 2002. Les étoiles sur ces pièces sont inversées. Elles peuvent se revendre à plusieurs centaines d’euros, selon leur état de conservation.

La pièce de 2 euros slovène de 2007, qui présente une carte obsolète de l’Europe sans les pays ayant rejoint l’UE après 2004, est devenue une pièce de collection prisée.

Les versions corrigées ultérieures n’ont pas cette erreur, faisant de l’édition originale une pièce évaluée à plusieurs dizaines d’euros, voire plus pour des exemplaires en parfait état.

L’aigle national à l’envers sur les pièces allemandes de 1 et 2 euros leur font valoir un peu plus que leur valeur faciale. La pièce finnoise de 2 euros de 2004 est unique grâce à l’inscription inversée « FINLAND SUOMI » au lieu de « SUOMI FINLAND ». A cause de cette petite erreur, ces pièces peuvent atteindre des prix élevés, en particulier lorsqu’elles sont en excellent état.

Cette pièce de monnaie qui atteint plus de 2500 euros

La pièce monégasque de 2 euros tirée en 2007 en hommage à Grace Kelly, est l’une des plus rares. Elles peuvent se vendre pour des milliers d’euros. « Une pièce de deux euros frappée de la princesse Grace de Monaco peut grimper jusqu’à 3000 euros«, peut-on lire sur le portail actu.fr.