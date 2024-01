Ces pièces de 20 centimes d’euros rares qui peuvent se trouver dans votre porte-monnaie

Les pièces de monnaie rares en circulation sont effectivement rarissimes, mais elles existent bel et bien. Zoom sur ces pièces de 20 centimes d’euros rares que vous avez peut-être en votre possession. Plus de détails dans nos lignes qui suivent…

publicité

Cette frappe de la pièce de monnaie qui lui confère de la valeur…

Que vous soyez collectionneur passionné, simplement curieux ou bien décidé à faire fortune avec vos petites pièces, voici quelques astuces qui pourraient vous motiver à pousser la porte d’un numismate pour la vente de vos pièces.

Un défaut esthétique sur une pièce de monnaie est une véritable aubaine. Une erreur de fabrication rend en effet une pièce unique. Voilà qui fait toute sa valeur.

Ces défauts peuvent être de toutes sortes : des pièces dont la lettre est mal formée ou le dessin est de travers, une pièce avec une étoile en plus ou en moins ou encore une pièce double face valent bien plus que sa valeur faciale, soit la valeur indiquée sur la pièce.

publicité

Cette 10 centimes Belge 1999 qui vaut pas moins de 3 200 euros

L’exemplaire raté peut se négocier jusqu’à mille fois plus cher. Votre pièce a un défaut… Super. Mais cela ne fait pas tout. Il faut encore que ce défaut soit de bonne qualité. Si elle est presque neuve, c’est encore mieux.

« Certaines monnaies peuvent être d’une mauvaise couleur et il existe une 10 centimes Belge 1999 avec cannelures fines sur la tranche qui a trouvé preneur à pas moins de 3 200 euros« , révèle auprès de France Bleu, Philippe Lafond, Trésorier de l’Association numismatique Numisforéziens.

Une autre pièce qui se revend jusqu’à 3300 euros.

Les euros des « petits états » (Monaco, Vatican, San Marin) habituellement plus rares et les monnaies commémoratives de 2 euros ont une valeur numismatique importante.

Les sites spécialisés, tels qu’Argus2euros, répertorient les pièces rares les plus recherchées et les plus chères, comme celle émise à l’occasion des 25 ans de la mort de Grace Kelly de Monaco, qui peut valoir jusqu’à 3 300 €.

D’ailleurs, « c’est dans la série des commémoratives de Monaco que l’on trouve les euros les plus chers« , précise Philippe Lafond.

Ces pièces de 20 centimes d’euros rares qui peuvent se trouver dans votre porte-monnaie

Concernant les pièces de 20 centimes d’euro, celles frappées par Monaco sont les plus prisées en raison de leur faible tirage. Les pièces avec les effigies du Prince Rainier III ou du Prince Albert II sont particulièrement plébiscitées.

De même, les pièces tirées par le Vatican, dont celles de 20 centimes, sont fabriquées en quantités très limitées. Les éditions portant l’effigie des Papes comme Jean-Paul II, Benoît XVI et François – sont les plus convoitées.

Les pièces de 20 centimes de San Marin surtout celles des premières années de l’euro, sont aussi très recherchées.