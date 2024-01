Plus précieuses que jamais : ces pièces de 2 euros valent 100 fois plus en 2024. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Une pièce de monnaie est rarement vendue au prix indiqué dans les argus numismatiques, sauf exceptions. C’est le cas avec une pièce de monnaie fleur de coin.

Une pièce en état fleur de coin, évaluée à 50€, peut être vendue au prix estimé de 50€. En revanche, une pièce en qualité TB, TTB ou même SUP ne pourra généralement pas atteindre sa cote, à moins d’être exceptionnellement rare.

Généralement, pour fixer le prix de vente d’une pièce de monnaie, il faut surtout se baser sur son état de conservation. Plus l’état de votre pièce sera bon, plus vous avez une chance de la négocier avec la cote affichée dans le livre de cotation.

publicité

Pourquoi faut-il absolument consulter un professionnel ?

D’autres facteurs influencent aussi la valeur d’une pièce, à savoir les millésimes, la rareté, le métal ou encore l’époque de frappe. D’où l’intérêt de toujours consulter un numismate professionnel de confiance pour vous éclairer sur le type de monnaie que vous avez entre les mains.

Vous pouvez aussi faire une étude de prix en consultant des sites de vente en ligne comme eBay ou LeBonCoin.fr.

Ces pièces de 2 euros valent 100 fois plus en 2024

Quid de ces pièces de 2 euros qui valent 100 fois plus que leur valeur faciale en 2024 ? L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les lignes qui suivent.

Les pièces de 2 euros émises au Vatican en 2002, 2003 et 2004 peuvent se négocier jusqu’à une centaine d’euros.

La pièce de 2 euros classique Saint-Marin, tirée en 2005 peut rapporter jusqu’à 120 €.

La pièce de 2 euros Bartolomeo Borghesi tirée en 2004 par la République de Saint-Marin vaut entre 200 et 500 €.

Ces pièces d’exception qui peuvent se vendre jusqu’à plus de 1000 euros

La pièce de 2 euros Vatican (Accords de Latran, 2004) peut se vendre à une centaine d’euros en moyenne. Celle frappée en 2005 pour les 20èmes Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) peut aller jusqu’à 1.200 €.

La pièce de 2 euros Monaco de 2007 commémorant le 25e anniversaire de la mort de Grace Kelly se revend entre 1.000 € à 3000 €. La pièce émise en 2015 pour les 800 ans de la Forteresse de Monaco coûte aussi jusqu’à 1.000 €.

A titre d’informations, la pièce fabriquée par la Finlande en 2004 à l’occasion de l’élargissement de l’Union européenne à dix nouveaux États membres se vend aussi jusqu’à 60 €. Elle a été tirée en 1 million d’exemplaires. C’est la seule de la liste qui n’a pas atteint plus de 100 fois sa valeur.