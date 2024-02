Regardez bien vos pièces avant de vous en séparer, certaines d’entre-elles peuvent vous rapporter une petite fortune. Retrouvez plus de détails dans les lignes qui suivent…

« Ce qui est déterminant, c’est le rapport entre l’offre et la demande, et la qualité »

« Si vous achetez des pièces pour leur rareté, ne vous arrêtez pas à leur valeur intrinsèque. Car ce qui est déterminant, c’est surtout le rapport entre l’offre et la demande, et bien sûr, la qualité », précisent nos confrères du journal Les Echos.

« Plus une pièce est rare, plus son prix est élevé et plus elle attire la convoitise du collectionneur. Dans ce cas, la valeur subjective de la pièce est donc beaucoup plus élevée que sa valeur nominale« , est-il indiqué dans les colonnes des Echos.

« Les investisseurs les achètent surtout pour leur valeur de collection », y souligne Willem van Alsenoy, qui organise depuis 40 ans des ventes aux enchères de pièces de collection.

Conseils d’experts pour les collectionneurs débutants.

« Je déconseille aux collectionneurs débutants d’acheter via internet. J’ai connu des gens qui ont acheté des pièces chinoises soi-disant rares sur internet, qui étaient en réalité des faux« , avertit le spécialiste.

« De manière générale, ajoute-t-il, évitez de vous laisser séduire par les publicités dans les magazines féminins ou par les mailings. Ces publicités communiquent parfois sur des émissions spéciales, mais que se passe-t-il en réalité ?Sur les 50.000 pièces frappées, seules 10.000 sont achetées par de vrais collectionneurs. Le reste est vendu dans les 5 à 10 ans qui suivent. A ce moment-là, il y a surabondance et les prix baissent », assure van Alsenoy.

Ces pièces de 2 euros qui se négocient à prix d’or

Mais tout dépend du marché. Cela n’empêche pas que certaines pièces de 2 euros continuent de valoir une véritable fortune. Très prisées des collectionneurs, ces pièces se négocient à prix d’or.

Pièce de 2 euros Allemagne

Il y a la pièce de 2 euros émise en 2008 en Allemagne sans les frontières des pays de l’Union européenne de l’époque. Une petite erreur qui a permis de valoriser la pièce de monnaie. Ce modèle a été frappé à 30 000 exemplaires.

Pièce de 2 euros Monaco

Dans la foulée, il y a aussi les pièces de deux euros émises en 2007 à Monaco à l’occasion du 25e anniversaire du décès de la princesse Grace Kelly. Ces exemplaires, affichant le profil de la princesse de Monaco en 1956, pourraient vous rendre riche. A l’heure où l’on parle, elle peut vous rapporter jusqu’à 3300 euros.