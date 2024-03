Ces pièces de 10 centimes d’euros qui prennent de la valeur font tourner la tête des collectionneurs ! Découvrez dans cet article, les modèles les plus recherchés. Décryptage.

Ces pièces de 10 centimes dont les collectionneurs s’arrachent !

Erreurs de frappe, éditions limitées, certaines particularités font grimper la valeur de ces pièces de monnaie de façon exponentielle. Quelles sont les caractéristiques à rechercher ? Où et comment les dénicher ? Combien valent-elles réellement ? C’est parti !

10 centimes de Saint-Marin

Les pièces de 10 centimes de Saint-Marin sont bien cotées, notamment celles frappées entre 2002 et 2016 qui peuvent atteindre entre 5 et 10 euros.

10 centimes avec Jean-Paul II.

Les modèles du Vatican sont également très recherchés. Si vous voyez un pape sur l’une de vos pièces, elle peut vous rapporter gros. Celles mises en circulation entre 2002 et 2005, à l’effigie de Jean-Paul II, peuvent se négocier jusqu’à une vingtaine d’euros. La deuxième série, représentant les armoiries du cardinal camerlingue, peut aussi se vendre à très bon prix.

Les pièces irlandaises avec la Harpe Celtique

Les pièces irlandaises de 2008 et 2011 émises en coffrets, dont la face interne affiche la Harpe Celtique peuvent valoir entre 5 et 10 euros.

10 centimes Finlande.

Les pièces de 10 centimes finlandaises, frappées à l’effigie d’un lion couronné brandissant une épée, peuvent valoir bien plus que leur valeur faciale. En effet, les pièces frappées entre 1999 et 2003 peuvent se vendre jusqu’à un euro, voire plus, selon leur état.

10 centimes de Chypre

Si vous trouvez une pièce de 10 centimes de Chypre de 2010 ou 2011, avec un bateau de Kyrenia, navire de commerce du IVe siècle av. J.-C., elle peut vous rapporter jusqu’à 1 euro.

Pièces de 10 centimes belges avec le roi Albert II

Les collectionneurs ne s’intéressent pas qu’aux pièces rares et anciennes. Certaines pièces de 10 centimes belges, frappées à l’effigie du roi Albert II en 2000 et 2001, peuvent valoir jusqu’à 1 euro, soit dix fois leur valeur faciale ! Pourquoi ces pièces sont-elles si recherchées ?

Certaines pièces de 2001 présentent un défaut de frappe sur la carte de l’Europe, ce qui les rend encore plus rares. Si vos pièces sont en bon état, vous pouvez les vendre sur des sites d’enchères en ligne ou auprès de numismates spécialisés.

10 centimes Allemagne, avec la porte de Brandebourg,

Les pièces de 10 centimes frappées en Allemagne, avec la porte de Brandebourg, en 2002, 2003 et 2004 se revendent entre 30 centimes et 1 euro.

Alors, n’attendez plus ! Fouillez dans votre porte-monnaie et vous pourriez bien trouver un petit trésor ! Qui sait ?