Ne jetez plus vos pièces de 1 euro ! Certaines valent une petite fortune, jusqu’à 3 000€ et plus. Découvrez les pièces françaises rares et précieuses qui se cachent peut-être dans votre porte-monnaie.

« Cette pièce de 1 € qui peut s’échanger à des prix dépassant 1 000 € »

Les pièces de monnaies rares qui circulent sont effectivement rares. Mais rassurez-vous : elles existent bel et bien. Découvrez ces pièces de 1 euro françaises qui pourraient vous rapporter gros.

Avec un défaut esthétique, votre pièce de monnaie peut très vite voir sa valeur grimper. Un défaut rend effectivement une pièce unique. Ces erreurs de frappe et anomalies valent leur pesant d’or !

« Les pièces dont le rond jaune déborde sur le cercle argenté, ou la lettre est mal formée, ou une pièce double face, pièce tout argentée, ou celle dont le dessin est de travers ou avec une étoile en plus ou en moins », peuvent se négocier à très bon prix. Les collectionneurs en raffolent.

« De la même manière, la mention « 2 € » frappée sur une pièce de 1 € peut par exemple affoler les compteurs. Dans ce cas, l’exemplaire raté peut s’échanger à des prix dépassant 1 000 € », indique un expert interrogé par Actu.fr.

Ces pièces de 1 euro françaises valent plus que vous ne le pensez (jusqu’à 3 000€+) !

Mais attention, les pièces rares se font rares, surtout pour les non-collectionneurs. Sans compter également le fait que le défaut ne fait pas tout.

Il faut rechercher des défauts de frappe, mais attention, pas n’importe lesquels ! Privilégiez les pièces présentant un défaut net et précis, idéalement sur une pièce en bon état.

« Ainsi, une pièce allemande avec un G est vendue aux alentours de 2 500 € », dévoile TF1.

Si vous possédez une pièce de 1 euro « Semeuse » présentant quelques défauts que ce soit, vous pouvez espérer la revendre au meilleur prix. Avant de vous faire des illusions, consultez un expert en numismatique qui pourra vous donner une estimation précise de sa valeur.

De plus, les pièces de 1 euro commémoratives, comme celle célébrant l’accession au trône du Prince Albert II de Monaco, ou celles frappées par les micro-États européens (Andorre, Monaco, Vatican…), sont souvent produites en quantité limitée et peuvent valoir plusieurs dizaines d’euros.

Pour avoir plus, voici la pièce à absolument détenir.

Pour espérer avoir jusqu’à 3000 €, il faut avoir en sa possession, la pièce de 2 euros émise à l’occasion des 25 ans de la mort de Grace Kelly de Monaco. Elle peut rapporter 3 300 euros dans le meilleur des cas.

La liste n’est pas finie…

Celle à l’effigie de Lucien 1er Grimaldi, de Monaco, en 2012, ou encore celle des 35 ans du programme Erasmus, de Malte en 2022 peuvent rapporter gros selon le site spécialisé Argus2euros.