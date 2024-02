Découvrez ces pièces de 2 euros qui se négocient toujours à très bon prix jusque de nos jours. La belle affaire qui va vous ravir, notamment votre porte-feuille qui en ressortira bien garnie.

« Que vaut cette pièce de 2 euros » ?

Le saviez-vous ? Les pièces de 2 euros commémoratives sont celles les plus collectionnées dans notre pays. D’ailleurs, il est fort probable que nous en ayons tous eu une entre les mains. La question qui titille : « Que vaut cette pièce de 2 euros » que vous avez en votre possession ?

Est-il prudent d’investir dans ces pièces de collection en guise de placement ?

Comme raconté par Bureau Monnaie, bon nombre de leurs clients préfèrent « transmettre des pièces de collection bien plus sympathiques à (leur) enfant ou petit enfant plutôt que d’ouvrir un livret A ». Cependant, avise le distributeur de pièces de monnaie de collection, « nous vous le déconseillons (sauf quelques exceptions) », comme placement ou « pour de futurs legs« .

Et pour cause, ces pièces sont sujettes à l’inflation et et perdent de leur valeur au fil du temps, sauf dans quelques cas particuliers qui sont rares.

De plus, revendre une collection complète peut être difficile car les collectionneurs n’achètent généralement que quelques pièces.

Ces 7 pièces de 2 euros valent plus que vous ne le pensez !

Si par contre, vous êtes en possession des pièces émises par Monaco, le Vatican, Saint-Marin, Chypre, Malte ou encore Andorre, sachez qu’elles sont des vraies pépites. Elles peuvent se négocier à prix d’or car celles-ci ont été frappées en petite quantité.

Prenons par exemple le cas de la pièce de 2€ Grace Kelly de Monaco qui ne valait à sa sortie que 120 €. De nos jours, cette pièce précieuse compte parmi la plus recherchée.

Sa valeur oscille entre 1000 € à 3300 € selon la loi de l’offre et la demande sur le marché numismatique. N’attendez pas pour fouiller dans vos vieilles affaires ou au fin fond de votre poche.

Ces autres pièces de 2 euros plébiscitées.

Les collectionneurs s’arrachent également la pièce de 2 euros frappée en 2008 en Allemagne. Si cette édition rend fous sur le marché, c’est en raison d’une erreur de fabrication : les frontières des pays de l’Union européenne, composée à l’époque de 15 Etats membres, ne sont pas tracées. Il n’existe qu’en quelque 30.000 exemplaires. Ce qui fait la valeur de cette pièce.

Les pièces de 2 euros Lettonie émises en 2016 valent environ 150 euros. Il en va de même pour les pièces frappées en 2014, première année d’émission du pays et l’édition 2015.