5 pièces de 2 euros qui dépassent toutes les attentes

Zoom sur ces 5 pièces de 2€ dont tous les collectionneurs du monde s’arrachent… L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous offre une analyse détaillée de ces trésors numismatiques.

Ceux qui débutent sans une idée claire de leur objet de recherche ou de collection foncent tout droit dans le mur.

D’ailleurs, comme le suggèrent de nombreuses sources spécialisées, se concentrer sur un thème particulier est une nécessité bien connue pour tout numismate qui souhaite réussir.

Par quelle collection faut-il débuter ?

La collection d’euros est l’une des plus répandues en numismatique. Bien que relativement facile à commencer, cette collection peut demander des investissements conséquents, surtout si vous visez des millésimes spéciaux en tirages limités. Cette collection s’adresse donc principalement à ceux qui ont les moyens financiers nécessaires.

Collectionner les pièces en or en fait certainement rêver plus d’un. Mais elle n’est pas sans risque. Dès son achat, la prudence s’impose pour assurer une transaction sécurisée (méfiez-vous des commandes en ligne). Sans compter que son stockage demande tout autant un lieu sûr et sécurisé.

Il y en a qui tournent vers la collection des essais monétaires, plutôt onéreuse étant donné qu’elle se focalise sur des pièces de monnaie en tirage limité. Il s’agit effectivement des premières pièces fabriquées durant le lancement d’une nouvelle monnaie.

Pour les commander, il fautnotamment se rapprocher des structures spécialisées comme la Monnaie de Paris. Préparez-vous à faire chauffer votre compte en banque.

Une flopée de collections possibles…

Ne vous méprenez pas ! Il existe une flopée de collections possibles entre la collection des pièces romaines, les monnaies médiévales, les monnaies Grecques antiques, les fausses pièces de monnaies, les pièces de 2 Francs, les pièces avec un défaut de fabrication, les pièces en qualité « belle épreuve », les monnaies en bronze, les monnaies de Monaco et bien d’autres.

5 pièces de 2 euros qui dépassent toutes les attentes

Revenons maintenant à ces cinq pièces de monnaie de 2 euros devenues des incontournables aux yeux de tout collectionneur digne de ce nom.

La pièce de 2 euros Monaco 2007 Grace Kelly reste la pièce de 2 euro commémorative la plus rare. C’est la plus connue et la plus recherchée par les numismates. Le Catalogue de cotation Leuchtturm donne une cote de 2750 € pour cette pièce. Elle peut même grimper jusqu’à 3000 euros !

Vient ensuite La pièce de 2 euros Helmut Schmidt (Allemagne, 2018). Puis, la pièce de 2 euros Traité de Rome (2007), la pièce de 2 euros pour les “10 Ans de l’Euro” (2012) et pour terminer, la pièce de 2 euros Série “Les Capitales de l’Europe” (2017-2021).

Ces dernières n’apportent pas autant mais elles font plus leur valeur faciale. C’est déjà ça !