Découvrez les trois pièces en euros allemandes les plus prisées par les amateurs de monnaie sur le marché. Décryptage.

3 pièces en euros allemandes qui font vibrer les collectionneurs

La pièce de 2 euros commémorative est fabriquée en vue de commémorer une date marquante de l’histoire d’un pays ou de celle de l’Union Européenne. Émises en faibles quantités, ces pièces de monnaie font le bonheur des collectionneurs du monde entier.

Si l’Allemagne pouvait émettre des pièces de 2 euros dès 2004, elle a attendu 2 ans plus tard avant de le faire.

Le mythique château de Schwerin (2007)

En 2007, l’Allemagne a frappé une pièce de 2 euros commémorative à l’occasion de la présidence du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale au Bundesrat sur laquelle figure le château de Schwerin.

« Bâti sur une île, le château médiéval a été longtemps la résidence des Ducs et grands Ducs. Il est actuellement le siège du Parlement du Land.« , indique numista.com.

« Les mots Mecklenburg-Vorpommern apparaissent sous le château. Les initiales du graveur Heinz Hoyer, HH, apparaissent dans le bas de la partie interne de la pièce. Une des lettres A (Berlin), D (Munich), F (Stuttgart), G (Karlsruhe) ou J (Hambourg) apparaît en dessus du dessin comme marque d’atelier. », Précise Wikipédia.

Une carte du continent européen figure sur une toile dynamique composée des douze étoiles de l’Union européenne sur le revers de la pièce. La devise allemande « EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT » est gravée sur les cannelures fines.

L’abbaye de Maulbronn (2013)

Cette pièce fabriquée en 2013 pour célébrer la Présidence du Bade-Wurtemberg au Bundesrat affiche le monastère de Maulbronn avec une vue de la façade sur la partie droite de la pièce et de la fontaine sur la gauche.

Fondé en 1147 à Maulbronn, le monastère cistercien est le site médiéval le mieux préservé au nord des Alpes. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993.

En haut, on retrouve le millésime 2013 et en bas, l’inscription BADEN-WÜRTTEMBERG (Bade-Wurtemberg) ainsi que la mention du pays émetteur D (pour Deutschland). Sur l’anneau externe, on retrouve les douze étoiles du drapeau européen.

Cette pièce de monnaie est la huitième d’une série de 16 pièces commémorative sur les Länders Allemand.

Les 50 ans du Traité de l’Elysée.

En 2013, l’Allemagne a également tiré une pièce de 2 euros commémorative pour commémorer le 50e anniversaire du traité de l’Élysée. Sur la pièce en question figure les effigies de Charles de Gaulle, chef de l’Etat français, ainsi que celle de Konrad Adenauer, alors chancelier Allemand.

Au centre, le nombre 50 représentant les 50 ans depuis la ratification du Traité, avec les signatures des deux protagonistes apposées sous leur portrait.