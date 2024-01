3 pièces de 10 centimes d’euro qui comptent le plus aux yeux des collectionneurs

Voici le Top 3 des pièces de 10 centimes d’euro les plus prisées par les collectionneurs. On vous décrypte tout dans notre article.

Petit historique.

La pièce de dix centimes est la 4e pièce (par ordre de valeur croissante) en euro en circulation.

Si ces pièces ne valent généralement qu’un dixième d’euro, elles ont été tirées (et continuent de l’être, NDLR) par les pays de la zone euro et par les pays ayant établi des accords avec les autorités européennes ( Andorre, Monaco, Saint-Marin, Vatican). Elle est en circulation depuis 2002 dans les pays ayant adopté l’euro.

Une plateforme pour le bonheur des adeptes de pièces de monnaie.

Plusieurs de ces pièces de monnaie ont plus de valeur que vous ne le pensez ! Pas mal de modèles sont très recherchés sur le marché. Sans omettre que les numismates sont prêts à tout afin de les rajouter à leur assortiment.

Si vous êtes débutant en la matière, le site pieces-et-monnaies.com se propose de satisfaire les différents profils de collectionneurs dans leur recherche de la perle rare.

Comme expliqué à BFM TV par Dimitri Anastassov, fondateur de la société́, on y trouve « tous types de pièces et monnaies de collection, des plus anciennes aux plus récentes, de tous les pays du monde et dans divers métaux précieux ».

« Une référence sur le marché́mondial des pièces et monnaies de collection« .

La plateforme de revente en ligne se spécialise entre autres dans les micro-États, dont les pièces sont très prisées des collectionneurs.

« La diversification de nos produits passe par le fait que nous ne proposons plus uniquement des pièces avec une forme ronde et qui concernent un sujet historique. Par exemple, nous avons des pièces sous licence en forme de macarons comme c’était le cas pour une collection avec Pierre Hermé, ou avec une colorisation différente. », Ajoute celui qui est diplômé́ de la prestigieuse EAC Paris « Négociant en objets d’art et de collection ».

Le site pieces-et-monnaies.com est devenu pour l’heure « une référence sur le marché́mondial des pièces et monnaies de collection« .

La plateforme lancée en 2020, entend « posséder (leurs) propres machines de production afin de pouvoir frapper les médailles qui ne nécessitent pas d’autorisation de l’État », révèle Dimitri Anastassov.

3 pièces de 10 centimes d’euro qui comptent le plus aux yeux des collectionneurs

Pour revenir aux pièces de dix centimes, il y a tout d’abord celle tirée à Monaco en 2001 dont la partie centrale du côté avers de la pièce représente le sceau du Prince Rainier III.

Sur le pourtour, on retrouve l’inscription «MONACO» en haut et le millésime en bas, entre la marque de la Monnaie de Paris à gauche et celle du graveur général à droite. Les douze étoiles sur les côtés, six à gauche et six à droite.

Puis la pièce slovène de dix centimes de 2007 célèbre pour son défaut de fabrication, conduisant à une pièce « double face ».

La pièce de 10 centimes d’euros avec une reproduction de Jean-Paul II peut valoir une petite fortune en fonction du nombre de pièce en votre possession. Les modèles du Vatican mises en circulation entre 2002 et 2005 comptent parmi les plus recherchés.