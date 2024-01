Ces pièces de 50 centimes, 1 euro et 2 euros qui valorisent votre collection. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Astuce pour vendre sa pièce de monnaie au meilleur prix.

Vous souhaitez vendre certains millésimes de pièces de monnaie mais vous ne savez pas comment les photographier pour rendre votre annonce attractive ? Si c’est le cas, vous êtes au bon endroit.

La qualité de la photo de votre pièce de monnaie a son rôle à jouer, notamment si vous visez le meilleur prix possible. Selon les professionnels, une bonne photo représente déjà « au moins 70% de la vente« . À cela s’ajoutent l’argumentaire de vente, le prix et les conditions de livraison.

Quel appareil faut-il privilégier ?

Entre les appareils compacts, les bridges et les reflex, il est préférable de miser sur un reflex pour obtenir la meilleure qualité possible. Pour optimiser le rendu du cliché, placez la pièce de monnaie sur une feuille de papier A4 blanche afin de bien la faire ressortir sur la photo et d’éviter de surcharger le fond.

Évitez le flash, car il risque de rendre floue votre pièce de monnaie. Privilégiez l’option Macro pour réaliser une photo en gros plan, permettant ainsi de mettre en évidence le moindre détail de la pièce.

Saviez-vous qu’il est également possible de recourir à un scanner ? Disposez votre pièce au début de la zone à scanner et lancez le scan. Pensez à éclaircir votre photo avec un logiciel de retouche d’images si vous voulez attirer l’attention d’un potentiel acheteur. Surtout, pas de Smartphone. Le rendu peut ruiner toutes votre chance.

2 euros, 1 euro, et 50 centimes : les pièces les plus rares à collectionner

Parmi les 2 euros les plus rares, on retrouve la pièce de 2 euros monégasque, tirée en 2007 et qui est à l’effigie de la princesse Grace Kelly. Elle fut fabriquée à 20 000 exemplaires pour le monde entier en hommage au 25e anniversaire du décès de la maman du Prince Albert II de Monaco, le mari de la princesse Charlène.

Les pièces d’un euro peuvent aussi beaucoup vous surprendre. Une des plus précieuses est la version grecque de 2002 avec l’absence du mot “EURO” sur la face nationale.

Certaines pièces de 50 centimes séduisent aussi les collectionneurs. La pièce finlandaise de 50 centimes de 2001 avec une étoile à huit branches se distingue parmi les autres pièces euro. Son faible tirage en fait sa rareté.