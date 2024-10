Windows et Microsoft Office à vie : activez-les gratuitement en quelques secondes grâce à cette technique très simple

C’est une technique encore peu connue, mais elle permet d’activer n’importe quelle version de Windows ou de Microsoft Office, gratuitement et rapidement. Un procédé même utilisé par l’équipe d’assistance technique de Microsoft.

publicité

Une technique très simple pour ne pas utiliser les versions « crackées » de Windows et Office

Rappelons que l’utilisation de Windows et Office est, jusqu’à preuve du contraire, payante. Chaque utilisateur a le choix entre une licence à vie ou un abonnement, ce qui rend les versions « crackées » de plus en plus populaires.

Cependant, utiliser ces logiciels piratés et illégaux n’est pas sans risque. Non seulement ils sont vulnérables aux programmes malveillants, mais ils peuvent aussi générer des bugs très gênants.

Pour remédier à ce problème, il existe une solution plus simple. Sans nécessiter l’installation de logiciels, elle vous permettra d’activer gratuitement presque toutes les versions existantes de Windows et Office, en seulement quelques secondes.

publicité

Microsoft Activation Scrip

Il s’agit du fameux MAS, ou Microsoft Activation Script, un projet open source qui dispose d’un site officiel, accessible à l’adresse suivante : https://massgrave.dev.

Une méthode simple et accessible à tous, même pour les plus « nuls en informatique ». Sans prolonger le suspense, vous n’aurez qu’à saisir une simple ligne de commande depuis votre bureau.

Vous n’aurez pas besoin de faire appel aux versions portées. Le site web de MAS propose en téléchargement les versions officielles avant de procéder à l’activation définitive de ces logiciels.

L’activation fonctionne de la sorte : faites un clic droit sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez « Terminal (administrateur) ».

Lorsque la fenêtre de Contrôle de compte d’utilisateur s’ouvre sur votre écran, cliquez sur « Oui ». Arrivé à ce stade, vous n’aurez qu’à copier et coller la commande suivante dans le Terminal : irm https://get.activated.win | iex, puis validez en appuyant sur la touche Entrée.

Il ne vous reste donc plus qu’à suivre, étape par étape, les instructions à l’écran afin de lancer le script d’activation. Ce processus est d’une facilité étonnante et ne comporte que deux étapes : choisir le produit Microsoft que vous souhaitez activer et sélectionner l’action à réaliser.

Une méthode autorisée par Microsoft ?

L’opération ne durera qu’une minute au maximum, le temps que le script s’exécute automatiquement. Ainsi, vous pourrez utiliser ces produits Microsoft à vie.

Cette méthode n’est pas légale, mais elle est moins risquée que l’utilisation de versions piratées. De plus, elle n’est pas réprimée par l’entreprise américaine, peut-être parce qu’elle est parfois utilisée pour dépanner certains de ses clients.