Saviez-vous qu’il est possible de mettre de côté jusqu’à 3000 euros en adoptant ces techniques infaillibles des automobilistes rusés ? Vous allez non seulement diminuer la consommation de votre véhicule mais également réduire votre budget auto. N’attendez pas pour faire fondre vos dépenses automobiles dès aujourd’hui !

« La voiture coûte cher à l’usage » !

Elle est certes pratique, mais « la voiture coûte cher à l’usage » entre le carburant, l’assurance et son entretien. Sans oublier d’autres dépenses à l’instar des frais de stationnement, de péage, de carte grise ou encore de crédit.

« Le budget peut s’alourdir si vous ajoutez la location d’un parking pour vous rendre sur votre lieu de travail ou proche de chez vous si votre logement n’en contient pas », précise tf1info. « Selon Indigo, la location d’une place de parking, c’est 88 euros par mois en moyenne ».

«On se focalise sur le carburant, mais il est possible de faire des économies sur chacun des postes de dépenses »

«On se focalise souvent sur le carburant, mais il est possible de faire des économies sur chacun des postes de dépenses, indique au Figaro Jérôme Calot, directeur d’activité du site QuelleAutomobile.fr. Par exemple, on devrait beaucoup plus faire jouer la concurrence sur les assurances, comme on le fait sur les forfaits téléphoniques», suggère-t-il.

Effectivement, le prix des assurances auto n’est pas à négliger. Il représente entre 20 et 50 € par mois par véhicule assuré.

Voiture : Les astuces imparables pour économiser jusqu’à 3000 euros par an

Comparez les offres d’assurance auto, y compris celles de votre banque, pour trouver le meilleur tarif. Négociez vos contrats en cours pour obtenir des réductions.

Et optez pour une assurance au tiers lorsque votre voiture prend de l’âge : selon Le Particulier, cela vous fera jusqu’à 600€ d’économies/an en moyenne !

Contrôler la pression de vos pneus de façon mensuelle (et particulièrement avant de longs trajets). Un pneu sous-gonflé de 20% seulement entraîne déjà une surconsommation de carburant d’environ 5%.

Pensez à les changer s’ils sont trop usés. Achetez vos pneus en ligne. Cela vous fera déjà économiser jusqu’à 25€ par an et ce, incluant les frais de livraison et de montage associés.

Trouver la station-essence la moins chère à côté de chez vous. Selon Le Particulier, cette astuce vous fera déjà 120€ d’économies annuelles de côté par an.

Pour d’éventuelles réparations, dirigez-vous vers des centres auto qui proposent des services à petits prix (Speedy, Norauto, Feu vert,…) ou encore vers les réseaux d’ateliers à bas coût des constructeurs. Les réparations en province reviennent moins cher. Selon Le Particulier, ce comportement vous fera jusqu’à 35 € d’économies par an.

Pensez à effectuer les petites réparations vous-même ( changement de pneu, réparation d’un rétroviseur, etc.). Cela vous fera 100€ par an de côté. Vous pouvez pour cela, louer un atelier dans lequel vous aurez tout le matériel à portée de main.

Réduisez vos dépenses de péage et économisez jusqu’à 340€ par an en fractionnant vos trajets. N’hésitez pas à recourir à une application pour trouver des places de parking gratuites. Saviez-vous que cela peut vous faire réaliser jusqu’à 593€ par an ?

Le covoiturage aussi

Privilégiez le covoiturage et la conduite partagée. Selon Le Particulier, vous pouvez mettre de côté jusqu’à 1 600 euros par an rien qu’en faisant du covoiturage le week-end, au rythme de 40 trajets à 20 € dans l’année.