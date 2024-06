Votre aspirateur ne fait plus vraiment l’affaire ? Pas de panique, CafeBagdad a trouvé la solution idéale pour y remédier. Pas besoin de le changer ! Cette astuce devra pouvoir régler le problème. On vous aide à y voir plus clair.

publicité

Les aspirateurs diminuent en performance au fil des utilisations

Au fil du temps, il se peut que votre aspirateur fonctionne moins bien. Et il n’y a rien de surprenant à cela quand on sait qu’il aspire presque de tout : entre la poussière, les miettes ou encore les poils des animaux domestiques.

Mais même si vous êtes confrontés à ce petit désagrément, ce n’est pas encore le moment d’en racheter un. On vous explique comment faire pour améliorer l’aspiration de votre appareil.

Quels risques sur le long terme ?

Le nettoyage est capital pour garantir une bonne efficacité de votre aspirateur.

publicité

Un défaut d’entretien régulier aboutissent souvent à l’apparition des odeurs désagréables. Mais pas que ! Le moteur peut également s’user. Parfois, cela peut même conduire à un blocage des brosses.

Comment devrait-on donc procéder pour bien nettoyer son aspirateur ?

Il importe de remplacer le sac de façon régulière car l’entretien de votre appareil repose beaucoup sur le remplacement ou le vidage du sac, en fonction du modèle que vous avez.

Voici l’ultime solution pour booster son aspirateur qui a perdu en efficacité

Si vous avez un aspirateur à sac, remplacez-le dès lors qu’il est plein. Pour cela, vérifier de temps à autre l’état du sac. Garder à l’esprit qu’il ne faut surtout pas réutiliser un sac après l’avoir vidé.

Si jamais, vous ne trouvez pas de modèle de sac qui correspond au vôtre, mieux vaut opter pour un sac universel plutôt que de recycler un sac ayant déjà servi.

Pour améliorer les performances d’un aspirateur, vous pouvez changer de sac et adopter pour un modèle en microfibres au lieu du traditionnel sac papier.

Ils sont réputés « résistants » pour filtrer la poussière. Ils permettent d’éviter les bouchons.

Quant aux aspirateurs sans sac, il faut tout simplement les vider le plus souvent possible. Par ailleurs, nettoyez le compartiment pour ne pas que la poussière ne s’accumule.

Quid des filtres ?

Un aspirateur est toujours équipé de filtres. Il faut aussi pensez à les nettoyer pour favoriser une bonne aspiration car ces derniers retiennent la moindre particule de poussière.

Des poussières pouvant endommager le moteur si vous ne les dépoussiérez pas assez souvent. Lavez-les à l’eau (et bien les sécher avant de les repositionner). S’ils sont encrassés, il est préférable de les remplacer.