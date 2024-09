Stop à l’invasion ! Découvrez ces solutions naturelles pour se débarrasser des mites alimentaires naturellement et rapidement. Décryptage.

Voici les 5 astuces naturelles les plus efficaces pour éliminer définitivement les mites alimentaires

Si vous avez déjà eu affaire à ces insectes nuisibles, vous saurez certainement que les mites alimentaires ont le don d’envahir très vite vos réserves de nourriture.

Ces insectes pondent rapidement leurs œufs dans la farine, le riz et les pâtes, et se multiplient à vue d’œil dans nos provisions.

Saviez-vous qu’une seule femelle peut pondre jusqu’à 200 œufs en l’espace de quelques jours seulement ?

Pour les voir disparaître, il faut agir sans tarder, sinon ces mites alimentaires ne risquent pas de partir de sitôt. L’infestation peut devenir incontrôlable.

Tout jeter et nettoyer

Découvrez comment faire pour éradiquer ces papillons parasites dont la présence est plus que désagréable. La règle d’or consiste tout d’abord à tout jeter avant de nettoyer.

Tous vos aliments potentiellement contaminés doivent directement aller dans la poubelle extérieure. Videz tous les placards à proximité de la cuisine, et même ceux qui n’ont que de la vaisselle.

Passez ensuite un coup d’aspirateur pour vous débarrasser des toiles, des larves et des insectes. Procédez au grand nettoyage avec du vinaigre blanc, répulsif réputé très efficace contre les mites alimentaires.

Dans un vaporisateur, mélangez le vinaigre blanc avec de l’eau et pulvérisez la solution dans vos placards.

Imbibez une éponge du mélange et nettoyez toutes les surfaces de vos placards : le dessus des placards, les jointures, les angles du plafond jusqu’aux plinthes.

Le sel

Les mites alimentaires ne supportent pas le sel. Pensez à en mettre autour de vos paquets de pâtes, de riz, des céréales. Ensuite, aspirez-le tout avant d’en disposer à nouveau dans votre garde-manger.

Les huiles essentielles

Les huiles essentielles de lavande, de menthe poivrée, du laurier, de la cannelle, du clou de girofle, de citronnelle ou encore du géranium rosat peuvent également aider à les éloigner de vos provisions.

Déposez quelques gouttes de l’huile essentielle de votre choix sur un bout de tissu propre et placez-le dans vos placards. Par ailleurs, il faut aérer votre cuisine pour favoriser le renouvellement de l’air.

Feuilles de laurier-sauce

Placez des feuilles de laurier-sauce dans les bocaux avec lesquels vous gardez vos denrées alimentaires en vrac. « Cela fonctionne pour la farine, les céréales, le riz, ou encore les fruits secs, confirme Chloé Metahri dans son livre Stratégie anti-bestioles à la maison.

« 2 à 3 feuilles de laurier-sauce suffisent largement à les faire fuir ».

L’ail

« L’ail est un remède efficace et 100% naturel« , assure Alix Lefief-Delcourt dans son livre L’ail malin.

Prenez plusieurs gousses d’ail non épluchées et coupez-les en deux. Vous n’aurez plus qu’à les déposer dans les placards. Renouvelez toutes les deux à trois semaines, recommande à tf1info, Alix Lefief-Delcourt.

Le nettoyeur vapeur

Outre ces produits odorants, vous pourrez aussi recourir à un nettoyeur vapeur dans vos placards. La chaleur à haute température et la pression de celui-ci permettra de détruire les larves, les œufs et les insectes.