Voici comment démasquer (à coup sûr) un intrus qui surfe gratuitement sur votre Wi-Fi

Vous suspectez que quelqu’un de dehors profite de votre connexion Wi-Fi. Cela fait quelque temps que son débit tourne au ralenti ? Découvrez comment détecter un squatteur Wi-Fi et comment le bloquer et sécuriser votre connexion. On vous donne les détails.

La première chose à faire est de vérifier la page admin de votre box. Que vous soyez chez Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom, ou tout autre opérateur, votre fournisseur d’accès à internet vous donne généralement la possibilité d’accéder à un panel d’administration via votre navigateur Web.

Il vous suffit donc d’ouvrir votre navigateur internet et de vous rendre à l’adresse indiquée par votre FAI. Cette adresse est souvent de la forme http://192.168.1.1/ ou similaire.

Si besoin, n’hésitez pas à contacter le service client de votre FAI. Mais sinon, vous pouvez aussi trouver l’adresse exacte dans le manuel de votre box internet.

Ce que cet espace vous permet de faire

Ce panneau vous permet de consulter combien de données vous avez consommées et à quelle vitesse.

En outre, vous pouvez y modifier votre mot de passe Wi-Fi, configurer le réseau et avoir un aperçu de tous les appareils qui sont connectés sur votre réseau filaire et sans fil.

Dès lors que vous tombez sur un appareil qui n’est pas à vous, vous pouvez de suite le bloquer. Aussi simple que cela !

L’appli parfaite qui va voler à votre secours, elle est gratuite !

Mais sinon, vous pouvez par ailleurs recourir aux applications mobiles permettant de vérifier l’état de votre réseau Wi-Fi ainsi que les appareils qui y sont connectés. Vous n’aurez qu’à télécharger l’application Fing.

Elle est d’ailleurs « très simple à utiliser ». Comme expliqué par nos confrères de tf1info, l’appli « scanne à intervalles réguliers votre réseau pour voir quels sont les périphériques ou ordinateurs qui s’y connectent ».

Ce n’est pas tout ! « Pour chaque appareil, cet outil fournit l’adresse IP, l’adresse MAC et son nom sur le réseau et son fabricant ». Vous pouvez facilement savoir s’il s’agit d’un téléphone ou d’un ordinateur.

Et le meilleur dans tout ça, c’est qu’elle est « disponible gratuitement sur le Google Play Store et sur l’App Store d’Apple ».

Si vous détectez un appareil étranger, changez la clé de sécurité qui donne accès à votre réseau sans fil.

C’est la seule façon (et la meilleure) pour lui couper l’accès parce que s’il « a réussi à se connecter à votre réseau Wifi, c’est qu’il est en possession de celle-ci ».