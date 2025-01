Secrets d’experts pour entretenir son matelas comme un pro et prolonger sa durée de vie

Saviez-vous qu’il est possible de faire durer votre matelas plus longtemps grâce à cette astuce infaillible ultra-simple ? On vous explique comment faire pour entretenir votre matelas et prolonger sa durée de vie au maximum.

Essentiel pour la qualité de votre sommeil

« L’entretien du matelas est essentiel pour assurer un sommeil de qualité et pour prolonger la durée de vie de votre matelas », précise Maisons du Monde, la marque française de référence sur le marché de l’aménagement d’intérieur et de la décoration depuis près de 30 ans.

Un matelas mal entretenu accumule très vite « de la poussière, des acariens, des bactéries et des allergènes ». De quoi compromettre votre confort comme votre santé.

« Grâce à nos conseils, vous pourrez redonner à votre matelas toute sa fraîcheur et prolonger sa durée de vie sans effort », promet la marque sur son site web. Adieux les taches tenaces ou encore les allergènes indésirables qui peuvent s’y retrouver.

Aération+++

La règle d’or consiste en un « nettoyage régulier » du matelas. « Préparez votre aspirateur, un peu de bicarbonate de soude, et découvrez comment entretenir votre matelas » et prolonger sa durée de vie pour ne pas devoir le remplacer prématurément.

Selon les experts, une bonne aération de celui-ci est primordial. Pour l’aérer, « ouvrez les fenêtres et laissez l’air frais circuler dans la chambre avant, pendant et après le nettoyage » durant au moins 30 minutes. Cette action éliminera à la fois l’humidité ainsi que les mauvaises odeurs. Vous éviterez ainsi les risques de moisissures.

L’aération régulière de la chambre à coucher réduira en même temps les risques d’allergies. Si votre matelas dispose d’une housse amovible, c’est encore mieux ! Vous n’avez qu’à la retirer et la faire passer en machine.

Respectez attentivement les températures ( 30°C ou 40°C) et les consignes de séchage recommandées par le fabricant pour le lavage en machine. Séchez la housse à l’air libre ou à basse température au sèche-linge, en fonction des indications.

Secrets d’experts pour entretenir son matelas comme un pro et prolonger sa durée de vie

Commencez par désinfecter votre matelas en l’exposant au soleil au moins 6 heures afin d’éliminer les bactéries grâce aux rayons UV. À défaut de soleil, vous pouvez vaporiser « un mélange d’eau et d’alcool à 70°».

Aspirez ensuite délicatement tous les recoins du matelas au moins une fois par mois pour en retirer les débris, les acariens et les cellules mortes de la peau. « Si vous avez des allergies, vous pouvez passer à deux fois par mois », conseille les experts de Maisons du Monde.

Pour plus d’efficacité, munissez « votre aspirateur d’un embout spécial tissu ou rembourrage » afin « de déloger la poussière dans les fibres ». Vous éviterez ainsi d’« abîmer la surface de votre matelas (en plus de l’entretenir, vous contribuez à prolonger sa durée de vie). »

« Saupoudrez le bicarbonate de soude sur toute la surface et laissez-le poser 24 heures pour qu’il absorbe l’humidité, les graisses et neutralise les odeurs », explique la marque. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile essentielle à la poudre blanche pour donner un parfum agréable à votre matelas.

Après ce temps de pause, il faut à nouveau passer l’aspirateur « pour enlever le bicarbonate et les impuretés qu’il a absorbées ».

Pour faire durer votre matelas, le secret consiste aussi à bien le tourner et le retourner de façon régulière. « Changez sa position tous les 3 à 6 mois pour éviter qu’il ne s’affaisse trop rapidement ». Voilà tout ce que vous devez savoir sur comment entretenir votre matelas et sur comment prolonger sa durée de vie.