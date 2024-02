Le truc des pros : débouchez votre évier en un clin d’œil avec ces ingrédients cachés. Notre équipe rédactionnelle vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Problème d’évier bouché ? Pas de panique, on a la solution pour vous.

Tout le monde sait à quel point un évier bouché peut être une vraie galère. Et pourtant, ce genre d’incident arrive bien trop souvent à notre goût.

Les résidus de cheveux, de savon ou de graisse s’accumulent, l’écoulement de l’eau devient de plus en plus lent et le siphon finit par se boucher. Si vous n’êtes pas un as du bricolage, vous pourriez penser que votre seul recours est de faire appel à un plombier.

Détrompez-vous ! Connaître cette astuce magique des pros vous évitera toute panique inutile. cafebabel.fr vous en dit plus dans les prochaines lignes de cet article.

Secrets de plombiers : découvrez le cocktail miracle pour déboucher votre évier

Ce simple cocktail d’ingrédients bien caché des plombiers vous évitera de débourser une fortune. Vous allez pouvoir faire disparaître les bouchons vous-même et de façon très rapide et ce, sans faire usage de produits chimiques pouvant être nocifs pour la santé.

Votre allié se trouve dans le placard de votre cuisine : il s’agit du liquide vaisselle. On vous explique comment s’y prendre.

Voici les étapes à suivre pour retirer les bouchons de votre évier.

Pour déboucher votre évier efficacement, commencez par fermer l’évacuation ou ajustez le bouchon pour empêcher l’eau de s’échapper.

Ensuite, videz autant d’eau stagnante que possible. Utilisez du liquide vaisselle en le versant près de la zone obstruée. Laissez agir quelques minutes pour dissoudre les résidus accumulés.

Enfin, rouvrez progressivement l’évacuation et voyez les résultats ! Notez cependant qu’il peut falloir un court délai avant que l’eau ne retrouve son débit normal.

Ce système D qui peut vous sauver la mise.

L’un des moyens rapides pour déboucher un évier consiste également à créer un appel d’air avec une ventouse. Après l’avoir mis en place, effectuez quelques mouvements de va-et-vient pour déloger le blocage, tout en veillant à fermer les autres ouvertures de la canalisation afin d’éviter toute fuite d’air.

Si vous faites face à un bouchon tenace, un furet de plombier ou un cintre déplié en crochet peut être la solution. Passez-le délicatement dans la canalisation, tournez pour accrocher le bouchon et le libérer.

Assurez-vous de ne pas exercer une force excessive pour éviter d’endommager les canalisations.