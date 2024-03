Le naturel prend le pas sur les produits ménagers. Un choix tout à fait légitime face aux dangers des substances chimiques, notamment de l’exposition répétée à laquelle bon nombre d’entre nous en font face quotidiennement. Il nous arrive trop souvent de négliger leurs conséquences néfastes sur notre santé au prix de leur efficacité. Des experts tirent la sonnette d’alarme…

publicité

« Faites bien attention aux produits que vous utilisez ! ».

« Avant de vous lancer dans un grand ménage de printemps, faites bien attention aux produits que vous utilisez !« . Découvrez dans cet article comment limiter votre exposition aux substances chimiques.

Concernant vos produits d’entretien, rappelle le médecin généraliste Jimmy Mohamed dans une vidéo postée ce 18 mars sur son compte Instagram, «Attention à ne pas acheter n’importe quoi ça peut vous rendre malade».

Produits ménagers : 2 règles d’or pour éviter l’exposition aux produits chimiques nocifs

Accompagné de Christophe Mercier, hygiéniste et microbiologiste, le médecin suggère deux règles d’or à respecter « pour protéger sa santé de certains produits chimiques. »

publicité

«Les pulvérisateurs, on évite dans tous les cas», précise d’entrée de jeu Christophe Mercier. Et pour cause : la pulvérisation du produit même «va contaminer bien au-delà de la surface traitée», explique le spécialiste. Ce qui n’est pas sans répercussion sur notre santé, puisqu’on va « en avoir sur la peau.» Mais pas que ! En même temps, on va aussi «en inhaler ».

Quid des produits d’entretiens parfumés ? Ils sont à éviter à tout prix ! «Ce sont des parfums qui vont rester dans l’atmosphère, que vous allez respirer», prévient l’hygiéniste. Ce choix pourrait vous valoir de l’«allergie respiratoire».

4 indispensables pour le ménage écologique selon le Dr Jimmy Mohamed

Loin des rayons remplis de produits ménagers aux noms alambiqués et aux promesses parfois illusoires, Jimmy Mohamed prône un retour à l’essentiel.

«Pas besoin d’acheter 10 milliards de produits ménagers», assène-t-il avant d’énumérer les quatre indispensables du ménage écologique à toujours avoir à portée de main.

Le vinaigre blanc, roi du dégraissage et du détartrage. Si l’odeur parfois piquante de ce produit incommode certains, Christophe Mercier propose une alternative naturelle : l‘acide citrique.

«Trois cuillères à soupe dans un demi-litre d’eau» suffisent pour retrouver les mêmes vertus nettoyantes, sans les désagréments olfactifs, assure le biologiste. Adieu tartre et salissures, l’acide citrique est un allié redoutable pour «enlever le tartre partout dans la maison».

Vient ensuite le bicarbonate de soude qui selon l’hygiéniste, servira à « tout gratter, pour rendre blanc toutes vos surfaces, pour enlever les souillures incrustées…». Quelle dose ? « Une cuillère à soupe dans un peu d’eau suffira à faire des merveilles », relaie Madame Figaro.

Le rinçage, une étape clé.

Dernier de la liste : le savon noir. Ce produit naturel, utilisé à raison d’un bouchon pour quatre litres d’eau permettra de «décrasser la gazinière mais aussi la terrasse», ajoute ce dernier. N’oubliez pas de tout rincer avant d’en admirer le résultat.