En septembre, difficile de chômer au verger. Et pour cause, les travaux ne manquent pas entre « les récoltes, leur stockage, l’entretien des arbres, la taille de certains d’entre eux » et bien d’autres. D’ailleurs, si vous avez cet arbre fruitier en particulier chez vous, il faut absolument en prendre soin ce mois de septembre ! On vous aide à y voir plus clair.

Possédez-vous cet arbre fruitier dans votre jardin ? Voici ce que vous devez absolument faire en ce mois de septembre

Certains gestes sont fortement recommandés par les professionnels du domaine, comme le fait de tailler les plantes afin de stimuler leur prochaine floraison. C’est le cas de ces arbres fruitiers suivants, à savoir l’abricotier et le pêcher.

1- Abricotier

L’abricotier a besoin d’une taille en automne pour s’assurer d’avoir un « arbre bien équilibré, avec des branches porteuses de fruits« , dont les meilleurs possibles.

Il est important de ne pas laisser trop de branches encombrer le centre de votre abricotier afin d’éviter le développement de la moniliose, maladie favorisant la pourriture des fruits.

Cette taille de septembre contribuera à aérer le centre de l’arbre. Ainsi, vous préparez votre arbre fruitier pour qu’il puisse bien supporter le froid de l’hiver.

En taillant dès ce mois de septembre, votre abricotier aura suffisamment de temps pour cicatriser avant l’arrivée des pluies d’automne. Cela limite les risques d’infection.

Enlevez tout d’abord les branches mortes et malades à l’aide d’un sécateur bien propre pour éviter de propager des maladies. Coupez-les juste au-dessus du bourgeon extérieur.

Débarrassez-vous surtout de celles qui poussent vers l’intérieur et de celles qui se croisent pour mieux passer la lumière.

2- Pécher

Les pêchers, eux aussi, ont besoin d’une bonne taille après l’été. Étant sensible à la cloque, « maladie due au champignon Taphrina deformans qui se traduit par des déformations des feuilles », pensez à retirer toutes les parties qui pourraient être infectées durant votre taille en septembre.

Ce geste permettra aussi la création de nouvelles branches fructifères pour l’année suivante. Dans la foulée, vous aurez aussi droit à une bonne production tout en évitant que votre pêcher ne soit très difficile à gérer.

Coupez les branches malades ou endommagées. Sachant que les pêchers produisent des fruits sur les pousses de l’année précédente, ne taillez que les branches qui ont déjà produit des fruits.

Pensez également à éclaircir votre arbre fruitier. Désinfectez vos outils avant et après la taille. Il est crucial d’attendre un jour sec avant de vous y mettre.

En cas de grosses coupes, appliquer un mastic cicatrisant dessus afin de préserver votre arbre fruitier.