Les pneus ont une date de péremption : voici cette astuce simple pour vérifier rapidement leur âge

« L’âge de vos pneus a un impact important sur votre sécurité ». Découvrez comment le vérifier en un clin d’œil. Explications.

publicité

« Ce n’est pas parce que le témoin d’usure n’est pas atteint, que le pneu est encore utilisable”.

De nos jours encore, trop peu d‘automobilistes savent comment bien s’y prendre connaître l’âge de leurs pneumatiques. Et pourtant c’est un détail des plus importants.

Comme expliqué par Damien Charron, responsable d’un centre spécialisé dans les pneumatiques auprès du Dauphiné Libéré, « Avec l’âge, la gomme durcit et peut se craqueler. La tenue de route sera moins bonne, et le pneu n’est plus aussi solide. Ce n’est pas parce que le témoin d’usure n’est pas atteint, que le pneu est encore utilisable”.

Pour le manufacturier Nokian Tyres, “Un pneu qui a plus de dix ans devra être changé par mesure de sécurité« . En outre, ajoute-t-il, « il est recommandé par les professionnels de ne pas dépasser six ans entre la fabrication et la vente au client final ».

publicité

« On ne peut pas vendre comme “neufs” des pneus fabriqués il y a plus de cinq ans, précise l’entreprise finlandaise. S’ils sont correctement stockés, dans un lieu frais, sombre et sec, les pneus conservent leurs propriétés techniques originales pendant ces cinq ans.”

Pour connaître la date de fabrication de vos pneus, et ainsi leur âge, nul besoin d’être un professionnel. Il vous suffit de maîtriser cette petite astuce et le tour est joué. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous explique tout dans les lignes qui suivent…

La date de fabrication peut se voir sur les flancs de vos pneus. Vous pouvez y voir un nombre à quatre chiffres où les deux premiers signalent la semaine et les deux suivants l’année. Aussi simple que cela ! Vous voilà maintenant parfaitement informé.

Si vous trouvez “par exemple, les quatre chiffres 1117, illustre le plus important fabricant de pneumatiques des pays nordiques, cela signifie « que le pneu a été fabriqué en semaine 11 de l’année 2017.”

Quid des pneus d’occasion ?

Selon Damien Charron, responsable d’un centre automobile, le risque d’acheter un pneu trop vieux est minime. Celui-ci d’en expliquer la raison : “En centre-auto, garage, ou même sur les sites internets spécialisés, c’est quasiment impossible, même si rien n’empêche de vérifier la date de fabrication. La rotation des stocks est assez importante pour éviter à des pneumatiques de rester stockés des années chez un revendeur. »

Faites attention lorsque vous achetez vos pneus par petites annonces !

Par contre, souligne-t-il, « il existe un vrai risque si vous achetez vos pneus d’occasion, par petites annonces. Rien n’indique que le vendeur est au courant de ces bonnes pratiques. Peut-être essaye-t-il même de se débarrasser de ces pneus. On demandera donc toujours une photo des flancs.”, conseille l’expert.