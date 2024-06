« Je ne regrette pas mon choix » : son astuce pour réduire sa facture Netflix par deux

Il paye 2 fois moins cher son abonnement Netflix grâce à cette astuce et indique « profiter d’une meilleure expérience en streaming » !

Cet abonné de Netflix revient sur son expérience en streaming

« J’ai l’impression d’avoir gagné sur tous les tableaux« , confirme-t-il auprès du site ariase.com.

« Je suis abonné à une offre Netflix depuis 2019, donne-t-il le temps. C’est selon moi le meilleur service de vidéo en streaming(…) Je suis également abonné à Amazon Prime, mais autant pour Prime Video que pour les autres services inclus ».

« Enfin, poursuit cet abonné, j’ai aussi déjà été abonné à Disney+, OCS, ou encore Canal+ Séries. Mais j’ai fini par résilier. Bref, j’adore Netflix et son catalogue gigantesque ».

« Comme tout le monde, révèle-t-il, j’ai subi les différentes hausses de prix. Et depuis quelques mois, j’ai du mal à trouver La Série qui va me tenir en haleine sur plusieurs saisons(…) Je trouve que 10,99€/mois (au titre de l’offre Netflix Essentiel, NDLR), c’est devenu trop cher« .

« Ça l’est d’autant plus qu’un seul utilisateur peut regarder Netflix avec cet abonnement. Or, avec mon épouse, on ne regarde pas toujours les mêmes séries(…) Quand on veut tous les deux regarder notre série sur Netflix, c’est le dilemme« , raconte cet abonné.

« J’ai fini par craquer » !

À l’automne 2022, rappelle ce dernier, la plateforme au N rouge « a lancé son abonnement Netflix Standard avec pub, avec la Full HD 1080p et deux utilisateurs en simultané, pour 5,99€. J’ai crié à la trahison ! L’absence de publicité faisait partie de l’ADN de Netflix ».

Le leader de la SVoD lui a proposé, à maintes reprises, « de passer sur cette formule ».

« Pendant longtemps, indique-t-il, j’ai résisté, de peur d’être envahi par la réclame. Et puis j’ai fini par craquer(…) ».

Surprise…

Depuis le 17 mai 2024, confie-t-il, « mon nouvel abonnement Netflix Standard avec pub devient effectif. Ce soir-là, je décide de regarder le dernier épisode de Bodkin. Je lance la série et sur la timeline, je vois trois pastilles jaunes. Ce qui veut dire que je vais avoir le droit à trois coupures publicitaires sur un épisode de 55 minutes », relate l’abonné.

Sur les « trois spots publicitaires annoncés, je n’en aurais qu’un seul, d’une durée de 15 secondes », se réjouit-il.

« Le lendemain, je commence d’une main de fer une autre mini-série, avec des épisodes de 45 minutes à plus d’une heure. Trois spots publicitaires prévus, mais il n’y en a aucun ! Même chose dans les épisodes trois et quatre, dans lesquels sept coupures étaient pourtant annoncées ! », s’étonnait-il.

Sur les films, idem… « Des créneaux publicitaires très souvent vides… ».

« Je ne regrette pas mon choix » : son astuce pour réduire sa facture Netflix par deux

« Depuis que je suis passé sur l’abonnement Netflix Standard avec pub, Conclut-il, j’aurais dû voir 27 spots publicitaires et je n’en ai vu que 4. Sans compter le film sur lequel il n’y avait pas de pastilles jaunes (…) Netflix a du mal à trouver suffisamment d’annonceurs pour remplir ses créneaux ».

« Si on n’arrive pas à se mettre d’accord, mon épouse et moi-même pouvons regarder Netflix chacun de son côté, grâce aux deux appareils en simultané inclus dans l’abonnement(…) »

« Au final, pas de quoi me faire regretter d’être passé sur la formule Netflix Standard avec pub(…) Les publicités sont encore très peu nombreuses, je bénéficie de plus de fonctionnalités, je paye mon abonnement à moitié prix et avec l’argent économisé, je vais pouvoir m’abonner à Max (…) Prendre Netflix avec pub : l’une de mes meilleures décisions ! »