Voici 10 astuces efficaces pour garder au chaud et isoler la maison d’un senior contre le froid : hiver au chaud garanti. Décryptage. La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les seniors et le froid

Les personnes âgées sont plus à risque face au froid. Les aînés sont plus sensibles au changement de température.

« Sous l’effet d’un grand froid, l’organisme âgé sera moins à même de réguler sa température », confirme d’ailleurs Claude Jeandel, professeur de gériatrie à l’université de Montpellier, et ex-président du Conseil National Professionnel de gériatrie.

Et ce même « sans maladie ni traitement(…) On le sera encore moins si on a certaines maladies ou certains traitements. », assure-t-il. « Le fait d’avoir perdu du poids et de ne plus avoir assez de muscles fait que la thermogenèse se régule encore moins bien ».

Hiver au chaud : 10 astuces simples pour isoler la maison d’un senior

Il est donc important de multiplier les astuces et « de prendre les bonnes habitudes face au froid ». « La température ambiante doit être d’au moins 19- 21 degrés » dans les pièces de vie au cours de la journée. La nuit, vous pouvez passer à « au moins 17-18 degrés ».

Il est également conseillé de faire installer des rideaux épais et isolants. Pensez aussi au film de survitrage. Investir dans du double ou triple vitrage.

Pour chasser les courants d’air, utilisez des boudins de porte (intérieures et extérieures) et assurez-vous de l’étanchéité des joints.

Pour éviter les sols froids, disposez des tapis épais dans vos pièces principales. Dans la mesure du possible, isolez le plancher, notamment si le logement est sur vide sanitaire.

Pour rester au chaud et à l’aise pendant l’hiver, le port des vêtements adaptés est essentiel. Privilégier les matières qui retiennent mieux la chaleur corporelle.

Pour éviter la déperdition de chaleur via les extrémités, l’institut amelis souligne l’importance d’être bien équipé. Armez-vous d’un bonnet, d’une écharpe, d’un foulard, de gants, mais aussi de chaussettes épaisses lors de vos sorties en extérieur. « Cela protège des engelures ».

Activités physiques adaptées aux seniors

Les chaussettes, elles aussi, ont leur utilité en intérieur. Par ailleurs, l’activité physique permet à l’organisme de se réchauffer. Il faut bouger tous les jours. Les seniors peuvent soit « pratiquer l’aérobic, la marche rapide ou le jogging » pour « travailler l’endurance et améliorer la circulation sanguine ».

Ils peuvent « monter des escaliers, danser, faire de la natation, du vélo, du jardinage et faire le ménage pour dépenser de l’énergie, renforcer les muscles », peut-on lire sur le site de l’institut amelis.