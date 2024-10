Voici l’heure à laquelle vous devez absolument penser à faire fonctionner votre lave-linge pour faire des économies d’énergie. Plus de détails ici.

Consommation d’une machine à laver

Le lave-linge est présent dans de nombreux foyers. Il permet certes « de se passer de la corvée du lavomatique » mais elle n’est pas sans coût.

La machine à laver figure même en bonne place parmi les appareils électroménagers les plus énergivores de la maison.

Suivant son utilisation, la facture d’électricité peut rapidement devenir monstrueuse, notamment si vous êtes une grande famille.

La consommation d’un lave-linge tient énormément compte du modèle d’appareil que vous avez, de sa classe énergétique, des programmes de lavage sélectionnés, et aussi de sa fréquence d’utilisation.

« Aux consommations électriques du lave-linge, il ne faut pas oublier d’ajouter l’eau. Il consomme généralement entre 40 et 80 litres d’eau par cycle« , indique le site choisir.com.

En moyenne, une machine à laver d’une capacité de 7 kg consomme 101 kWh / an (pour 198 cycles).

Opter pour le bon contrat d’électricité.

Saviez-vous qu’avec un peu d’organisation, il est possible de faire baisser le montant de ses factures ? Le choix de votre contrat d’électricité entre également en compte dans vos efforts d’économies d’énergie.

Face aux nombreuses offres sur le marché (option tarifaire Base ou Heures pleines / Heures creuses, électricité verte, etc.), il faut s’assurer d’opter pour celle qui convient le mieux à vos besoins.

Heures creuses : voici à partir de quand vous devez faire tourner la machine à laver pour baisser la facture d’électricité

Pour économiser au maximum, il est recommandé de faire tourner sa machine à laver durant les heures creuses.

Si votre appareil est équipé d’une fonctionnalité «lancement différé», c’est encore parfait. Vous pourrez ainsi facilement « programmer à l’avance le lancement ».

« L’été, les heures creuses sont entre 22 h et 8 h », précise Capital. Les experts recommandent d’effectuer sa lessive « entre 7 h et 8 h du matin ».

Cette plage horaire creuse correspond au moment où le coût d’électricité est au plus bas. Votre contrat d’électricité doit normalement préciser ces heures creuses sur votre espace client sur le site internet de votre fournisseur.

La règle consiste à « éviter les pics de consommation » entre 8h et 22h pour ne pas faire flamber votre facture d’électricité.

« Les périodes de 8h à 12h et de 17h à 20h sont obligatoirement en heures pleines, car la demande y est toujours la plus soutenue ; les heures creuses peuvent être réparties entre 12h et 17h, et entre 20h et 8h », peut-on lire sur particuliers.engie.fr.

Peut-on changer sa plage d’heures creuses ?

« Les horaires d’heures creuses et heures pleines sont décidés par Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Il n’est pas possible de les choisir vous-même. Ni les fournisseurs ne peuvent les modifier », précise également TotalEnergies.

Pour optimiser les énergies, vous pouvez aussi programmer la machine en mode «éco».