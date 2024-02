Profiter d’un thermostat connecté 100% gratuit via votre fournisseur d’énergie pour réduire votre consommation de chauffage (électrique). Décryptage.

Guide pour recevoir votre thermostat connecté gratuitement via votre fournisseur d’énergie

Pas de panique ! Ce thermostat connecté sera en plus, installé par un technicien agréé. Pour vous aider dans votre marche vers la sobriété énergétique, ce dispositif a été d’ores et déjà conçu pour être simple d’usage et efficace.

Le thermostat connecté vient se placer au niveau du radiateur électrique. Notez qu’il n’est pas possible de profiter de ce dispositif si votre maison est chauffée au gaz ou au fioul.

Là où un radiateur ordinaire diffuse une chaleur constante, un radiateur équipé d’un thermostat pour radiateur électrique régule intelligemment la température en fonction de votre situation.

Que ce soit le jour ou la nuit, pendant vos absences, en semaine ou le week-end, en vacances ou pendant l’année scolaire, le thermostat connecté s’adapte à vos habitudes, réduisant ainsi votre consommation électrique et vous permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Et oui, vous avez bien lu ! Le thermostat Voltalis est 100% gratuit. Comme indiqué sur le site darty.com, « vous n’aurez même pas à payer l’installation par un technicien ».

En effet, Voltalis prend en charge intégralement le coût du thermostat, de son installation et des services associés. Il faut savoir que la société perçoit une rémunération du système électrique et de RTE pour les services rendus, notamment la sécurisation du réseau et la réduction des émissions de CO2.

« Jusqu’à 15% d’économie d’énergie »

Le plus de ce thermostat connecté est de moduler la consommation électrique lorsque la demande dépasse la capacité de production. Rassurez-vous, cela n’impactera aucunement votre confort. En outre, tout se fait de façon transparente.

Ce système présente l’énorme avantage d’éviter les pics de demande, soulageant ainsi le réseau électrique et limitant par la même occasion les risques de délestages.

Ce dispositif vous permet effectivement de « réaliser jusqu’à 15% d’économie d’énergie », et de faire baisser « vos émissions de CO² jusqu’à 70% ».

Grâce à ce thermostat connecté, selon l’ADEME, vous pouvez économiser jusqu’à 270 € sur une facture annuelle de 1800 € pour une maison. C’est du gagnant-gagnant !

En plus, « vous n’avez pas à changer de fournisseur » pour bénéficier de cette offre, « vous conservez votre abonnement actuel, avec les mêmes conditions, rien ne change », précise darty.com.

Sa durée de vie est très longue (20 à 30 ans) et se place aisément derrière un radiateur. Les propriétaires comme les locataires peuvent en profiter. Ce thermostat peut également être retiré à n’importe quel moment.

Si vous voulez vous munir de ce boîtier, inscrivez-vous sur le site internet de Voltalis. Entrez vos coordonnées (nom, adresse mail, code postal et numéro de téléphone) afin que les équipes Voltalis vous donnent rendez-vous pour l’installation du thermostat gratuit.

Des entreprises comme Engie ou EDF sont également impliquées dans ces programmes. Les modalités changent selon le fournisseur.