Votre boîte de réception Gmail sera bientôt saturée ? Voici l’astuce révolutionnaire pour la nettoyer en un éclair !

« Traiter ses mails représente jusqu’à 50% du temps de travail par jour ».

Combien de temps perdez-vous chaque jour à trier et supprimer des emails inutiles ? Comme révélé par une étude relayée par BFMTV, « traiter ses mails représente 30à 50% du temps de travail par jour ».

«Aujourd’hui, une grande quantité d’informations pertinentes pour l’entreprise reste verrouillée dans les boîtes de réception », précise également une étude de McKinsey Global Institute, relayée par Le Figaro, qui révèle qu' »un employé américain passe 650 heures par an sur sa boîte mail ».

Gmail : cette technique ultrarapide pour supprimer tous ses e-mails inutiles

A un moment donné, on est tous amené à supprimer ces messages encombrants. Cette astuce simple et ultra-rapide à la portée de tous gagne à être connue, notamment de toute personne lambda souhaitant se débarrasser de tous ses e-mails inutiles. Elle vous fera gagner un temps précieux. On vous explique tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Pour aller plus vite, passer par des filtres pour supprimer plus vite certains de vos e-mails indésirables. Vous vous débarrasserez ainsi rapidement des e-mails promotionnels et autres newsletters.

Créer un filtre de recherche

En utilisant les bons mots-clés, vous pouvez automatiser la suppression de milliers d’emails encombrants en quelques clics. Fini les newsletters indésirables, les notifications de réseaux sociaux et les spams ! Aussi simple que cela !

Saviez-vous que vous pouvez automatiser le tri de vos emails dès leur arrivée ? Grâce à des règles intégrant des filtres puissants, chaque nouvel email entrant sera automatiquement classé et organisé selon vos préférences.

Pour supprimer d’un coup tous vos e-mails inutiles qui saturent votre boîte de réception, recherchez-les avec les bons termes dans vos filtres. Connectez-vous à Gmail et cliquez sur l’icône de recherche.

Dans la fenêtre des filtres, tapez « Unsubscribe« , puis cliquez sur « Rechercher« . Sélectionnez toutes les conversations et cliquez sur l’icône de la poubelle. Confirmez la suppression et videz la corbeille manuellement. Si vous ne le faites-pas, les messages contenus dans celle-ci ne seront automatiquement supprimés qu’au bout de 30 jours.

Répétez les étapes 2 à 4 avec « désinscrire » et « désabonner« . Résultat : Des milliers d’emails supprimés en quelques minutes !

Étapes pour automatiser le processus de suppression avec des filtres.

Pour automatiser le processus de suppression avec des filtres, créez un filtre pour chaque mot-clé (« Unsubscribe », « désabonner », « désinscrire ») : dans Gmail, cliquez sur l’icône affichant la roue crantée afin d’accéder aux Paramètres rapides. Cliquez ensuite sur Voir tous les paramètres.

Rendez-vous dans l’onglet Filtres et adresses bloquées. Choisir Créer un filtre. Dans le champ Contient les mots, tapez le mot Unsubscribe et, cliquez sur le bouton Créer un filtre.

Dans la fenêtre suivante, cochez Supprimer pour effacer tous les messages avec la mention « Unsubscribe ».

Cliquez ensuite sur Créer un filtre. Votre boîte mail se nettoie désormais d’elle-même à l’arrivée de tous nouveaux e-mails.