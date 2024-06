Électricité : voici comment détourner légalement l’option Tempo d’EDF pour réduire sa facture

En choisissant l’option Tempo, ce célèbre YouTubeur, a découvert le meilleur moyen de réduire considérablement sa facture d’électricité. Une méthode très efficace pour « battre le système » d’EDF. Voici son interview.

Jusqu’à 40 % d’économies

Marc de la chaîne Youtube Univers Tesla a en effet trouvé l’astuce infaillible lui permettant d’utiliser le plein potentiel de l’option Tempo.

Ce dernier, énumère le site revolution-energetique.com, dispose à la fois « d’une pompe à chaleur (PAC) pour le chauffage, d’un chauffe-eau thermodynamique pour l’eau chaude sanitaire (ECS), et aussi d’une centrale photovoltaïque de 12 kW (sans contrat de revente) ».

Il compte pouvoir bénéficier des 30 à 40 % d’économies offertes par le tarif de l’option Tempo.

« J’ai longtemps hésité mais aujourd’hui, je suis confiant »

Sa stratégie est simple : acheter de l’électricité en période creuse (soit durant les périodes de tarif bleus et blancs) et le moins possible en heures pleines ( les « jours rouges »).

« En plein été, les panneaux photovoltaïques donnent à plein et il est possible de fonctionner, voire de rouler à 100 % au solaire. Mais en hiver, ce n’est plus possible, et c’est en hiver qu’il y a les jours rouges, confie Marc. J’ai donc longtemps hésité à passer à l’option Tempo. Mais aujourd’hui, je suis confiant. », assure-t-il.

« J’ai constaté, poursuit le Youtubeur, que les jours rouges se produisaient le plus souvent lors des périodes de froid, mais ces périodes de froid ne correspondent pas systématiquement à des périodes sans soleil. Au contraire ! 50 % du temps, il fait froid et le temps n’est pas couvert. »

Son astuce consiste à doubler « sa capacité de stockage d’ECS » en recourant à son ancien cumulus électrique.

« Il s’agit d’une installation préexistante, que j’ai pu mettre à contribution. », révèle-t-il.

Cette installation lui permet entre autres de diminuer le rendement électrique de la production d’ECS.

En même temps, ce dispositif augmente « l’autoconsommation en stockant l’eau chaude produite pendant les jours ensoleillés ».

Ce n’est pas tout ! Marc se sert aussi de cette eau chaude pour alimenter directement son lave-vaisselle. Résultat : cela réduit ses besoins électriques.

Pour cela, celui qui s’intéresse à l’énergie photovoltaïque, à l’autonomie, et aux astuces pouvant baisser sa facture d’énergie, a décidé de faire « l’acquisition d’une batterie électrique de 30 kWh ».

Un équipement plutôt « conséquente pour un logement ». Celui-ci est de la marque Gobel Power, de technologie LFP. Elle a comme durée de vie 6 000 cycles.

Sur le site de Gobel Power, on peut voir qu’une telle batterie se vend à hauteur de 6 000 euros (hors main-d’œuvre). Son coût redescend à 4 800 € si elle est assemblée à partir d’un kit.

En basant le calcul avec la batterie à 6 000 euros, et en supposant qu’elle est chargée entre 10 % et 90 % de sa capacité pour préserver sa durée de vie, le coût de stockage de l’électricité est estimé à 0,04 €/kWh stocké, Précise le site spécialisé.

Le surcoût du stockage est comme expliqué par Marc, « inférieur à la différence entre les prix de l’option Tempo (jours bleus et blancs) et les prix de l’option Heures Pleines-Heures Creuses ».

« Les jours rouges, je serais zen. »

Le secret consiste donc à acheter pile au bon moment. Il peut sereinement passer les jours rouges sans devoir acheter de l’électricité.

« Je ne voulais pas avoir à faire la loi à la maison, et stresser tout le monde les jours rouges. Là, je serais zen. », Conclut-il.