Électricité : débranchez ces 5 appareils pour réduire votre facture

Un geste simple pour alléger vos dépenses d’électricité consiste à repérer les appareils les plus énergivores dans vos domiciles, établissements et locaux. Il vous suffit alors de les débrancher chaque jour et de constater chaque mois la réduction de vos factures. Voici les cinq principaux équipements concernés.

Réduire votre dépense en électricité jusqu’à 10 %

Selon des études récentes portant sur les habitudes de consommation énergétique de chaque foyer français, un peu plus de 10% des dépenses sur la facture d’électricité sont attribuables aux appareils en mode veille.

D’après les mêmes estimations, le nombre d’appareils électriques et électroniques en veille dans chaque ménage varie entre 15 et 50.

Jusqu’à 80 euros sur la facture annuelle…

Autrement dit, même si ces équipements semblent inactifs, le mode veille, qui varie selon leur modèle et leur puissance, continue de consommer de l’électricité.

Malgré la limitation de la consommation des appareils en veille (entre 0,5 W à 3 W) imposée par la directive européenne en vigueur depuis 2017, elle reste relativement élevée pour chaque foyer et peut atteindre jusqu’à 50 watts. Cela représente environ 80 euros par an sur la facture.

La liste des 5 appareils à débrancher chaque jour pour faire des économies

L’ordinateur de bureau est l’un des grands consommateurs d’énergie à domicile. Plus votre machine est puissante, plus elle consomme d’électricité, même en mode veille. À noter que les PC gaming équipés de LED sont encore plus énergivores.

Le téléviseur : également très énergivore, il consomme entre 1 et 2 W par heure en mode veille.

La console de jeux : aussi invraisemblable qu'il soit, environ 90 % de l'énergie consommée par cet appareil vient de son mode veille. Ce qui rappelle la nécessité absolue de la débrancher lorsque vous ne l'utilisez pas.

Le chargeur de téléphone : si vous le laissé branché en permanence, il ontinue de consommer de l'électricité, comme les autres appareils sus cités, même lorsque votre smartphone n'est pas connecté. Le chargeur intelligent reste une exception.

La box Internet : cet appareil consomme moins de 30 % d'énergie en mode veille En le débranchant, vous réduirez de façon conséquente votre facture d'électricité. Si cela peut représenter parfois un léger problème de confort, vous pouvez profiter de le débrancher avant de sortir de votre domicile et le rebrancher aussitôt rentré.

Autres appareils concernés

Pour éviter une consommation d’énergie superflue, il est également conseillé de débrancher votre imprimante qui consomme constamment de l’énergie.

De même pour les autres appareils électroménagers comme les cafetières, les machines à grille-pain, expresso et ainsi de suite.