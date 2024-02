Électricité : cette astuce pour réduire votre facture de moitié

Pour alléger de façon conséquente leur facture d’électricité, ces habitants, formant un groupe composé de 15 individus, ont trouvé la solution idéale et pérenne : l’achat groupé de panneaux solaires. Une alternative imparable qui leur permet de diviser par deux leurs dépenses mensuelles en électricité.

publicité

Un projet communautaire salutaire

Cette belle initiative des quinze habitants de la Sarthe a été soutenue par l’association Soleil du Loir.

«Vous achetez des panneaux solaires à 3 500 euros en moyenne pour couvrir 50 % de votre consommation », explique au micro d’ Ouest-France André Jaunay, vice-président de l’association qui a initié le projet.

«Vous l’installez vous-même, au sol ou un peu en hauteur. Au bout de cinq ans, vous avez rentabilisé votre investissement, poursuit le responsable de l’association Soleil du Loir.

publicité

« Ensuite, vous consommez de l’électricité gratuitement pendant au moins vingt ans : les panneaux sont garantis pour vingt-cinq ans », a-t-il expliqué.

« Cela va me permettre de maîtriser mon budget »

Cependant, Laurent Faverais, représentant des Artisans de l’Énergie, le fournisseur local, souligne que la revente de l’électricité à EDF ne sera pas réalisable. La raison ? « l’installation n’est pas effectuée par une entreprise RGE dans le cas présent ».

Une exigence qui n’a cependant pas découragé les quinze personnes qui ont accepté volontairement de s’adhérer à ce projet collectif.

« Pouvoir produire mon électricité en partie, compte tenu du coût de l’électricité et de l’inflation, cela va me permettre de maîtriser mon budget », confiait avec une certaine satisfaction l’un ces quinze individus membre du groupe, interrogé par le journal local. Et puis, je suis sensible à l’écologie », a-t-il ajouté.

Une initiative qui devrait inspirer tous ceux qui sont en quête d’une astuce efficace pour mettre fin à la hausse presque incontrôlable de leur facture d’électricité.

Une nouvelle installation de 2 500 mètres

L’association a également pour projet de mettre en place des installations solaires collectives, un projet ambitieux qui implique l’installation de 2 500 mètres carrés de panneaux solaires au sein d’une société par actions simplifiées, avec un budget moyen de 500 000 euros.

Le financement de ce projet provient principalement de la participation citoyenne, des institutions bancaires ainsi que des collectivités territoriales.

Un champ photovoltaïque de 3,4 hectares

D’ici à 2025, Soleil du Loir ambitionne de développer une « grappe solaire au sol« , en installant des panneaux solaires sur des terrains non agricoles et inutilisés, avec un coût moyen de 900 000 euros.

Par ailleurs, elle envisage la création d’un champ photovoltaïque de 3,4 hectares dans la commune de Luché-Pringé, pour un investissement total estimé à 3 millions d’euros.