Pour économiser gros sur votre facture d’électricité, pensez à faire ce petit geste dans votre lave-vaisselle. On vous explique tout ici.

Économies d’énergie : Ce simple geste à adopter sur son lave-vaisselle pour adoucir la note d’électricité

Le lave-vaisselle, cet incontournable des cuisines modernes, facilite grandement la vie quotidienne en prenant en charge la corvée de la vaisselle. Toutefois, son utilisation intensive peut vite se traduire par une augmentation conséquente de la facture d’électricité sachant combien cet appareil est énergivore.

Mais saviez-vous que ce n’est pas pour autant une fatalité. Il suffit que vous connaissiez cette astuce simple pour réduire votre facture d’électricité avec cet appareil. Cette astuce consiste à mettre un citron dans votre lave-vaisselle. En effet, cet agrume star de notre assiette se révèle être bien plus qu’un simple fruit pour la cuisine.

Le citron, avec ses propriétés nettoyantes et détartrantes, peut contribuer à maintenir la performance de votre appareil tout en réduisant les dépenses énergétiques. Comment ? cafebabel.fr vous explique tout.

En libérant de l’acidité lors du cycle de lavage, le citron agit efficacement contre l’accumulation de calcaire et de tartre, deux facteurs identifiés comme étant des causes potentielles de panne et de la surconsommation d’énergie des lave-vaisselle, selon Maison & Travaux.

En insérant simplement un demi-citron dans le compartiment de votre lave-vaisselle avant de le mettre en marche, vous contribuez à préserver votre appareil tout en réalisant des économies sur votre facture d’électricité.

Un nettoyage complet est indispensable tous les 3 mois.

Toutefois, pour garantir l’efficacité de cette méthode et assurer le bon fonctionnement de votre lave-vaisselle sur le long terme, il est recommandé de compléter cette pratique par un entretien régulier de votre appareil.

N’oubliez pas de procéder à un nettoyage complet de votre lave-vaisselle tous les trois mois pour garantir son bon fonctionnement à long terme.

Opter pour les programmes éco de votre lave-vaisselle.

Comme pour les laves-linges, mieux vaut opter pour les programmes économiques, qui nettoient la vaisselle à une température basse (40 degrés) ou même les programmes à 50 degrés.

Selon les experts du magazine Capital, un lave-vaisselle moyen consomme entre 175 et 225 kWh par an, ce qui correspond à une dépense annuelle de plus de 30 €.

L’utilisation des programmes éco peut par ailleurs, réduire cette consommation jusqu’à 45% par rapport aux programmes intensifs.

Eteindre vos appareils en veille.

Évitez de laisser vos appareils en veille. Afin de vous faciliter la tâche, « centraliser les appareils fonctionnant en veille sur une multiprise« . Les plus déterminés peuvent miser sur des multiprises connectées capables « d’éteindre automatiquement le courant à une heure déterminée. »