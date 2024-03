Découvrez comment éviter efficacement les arnaques aux numéros surtaxés

Pour aider les consommateurs à déjouer les pièges des arnaqueurs avec les numéros surtaxés, la DGCCRF rappelle les bons gestes à adopter d’urgence pour protéger votre porte-monnaie.

publicité

« Les numéros surtaxés donnent lieu à des abus réguliers. La lutte contre les fraudes aux numéros surtaxés est un axe de contrôle prioritaire pour la DGCCRF depuis plusieurs années« , précise la DGCCRF.

Mais qu’est-ce que c’est au fait ? Il s’agit d’un numéro de téléphone qui impose des frais supplémentaires à l’appelant, au-delà du tarif normal des communications téléphoniques.

Ces frais supplémentaires peuvent être facturés à la minute ou par appel, et le montant varie en fonction du type de service ou d’information fourni par le numéro surtaxé.

publicité

Peu importe la raison évoquée pour inciter les gens à composer des numéros surtaxés (annonce d’un gain/colis, demande urgente de passer un coup de fil à sa banque ou encore changement de votre contrat d’électricité, etc.), cette escroquerie continue de polluer notre quotidien.

Des factures de téléphone monstrueuses peuvent très vite tomber.

Si vous avez le malheur d’y répondre, votre facture de téléphone risque d’en pâtir et pas qu’un peu ! Pour y remédier, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié un document pour sensibiliser à cette escroquerie et « éviter les factures de téléphone trop salées ».

La prudence est de mise à chaque fois que vous recevez des messages des numéros inconnus. Ne cliquez surtout pas ni ne rappelez le numéro à l’origine de ces messages en question.

En cas de doute, consultez immédiatement le site surmafacture.fr afin de connaître le service qui se cache derrière le numéro et, particulièrement, son prix.

Protégez-vous également en activant l’option de blocage des appels vers des numéros surtaxés. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de votre opérateur téléphonique. Cette option existe depuis 2018.

Méfiez-vous également des pièges en ligne. Eh oui ! Cela peut survenir même lors de simples recherches sur Internet. « Attention aux icônes vous enjoignant de cliquer pour joindre directement un professionnel ou un service public », alerte la DGCCRF. Il suffit d’un clic « pour vous renvoyer vers un numéro surtaxé ».

Aussi, il devient essentiel de pouvoir identifier les numéros surtaxés. Les numéros spéciaux à 10 chiffres débutant par 081, 082 ou 089 ; les numéros courts à 6 chiffres commençant par 118 ou encore les numéros courts à 4 chiffres débutant par 10 ou 32 à 39 peuvent être surtaxés.

Vérifier le code couleur. Le vert indique que l’appel est gratuit, le gris signifie un prix d’appel normal, tandis que le violet indique un numéro surtaxé.