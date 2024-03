Découvrez cette solution ingénieuse qui permet d’éliminer les microplastiques de votre eau en un clin d’œil. Explications.

« 240.000 fragments de plastique par litre d’eau »

« Le journal de l’Académie américaine des sciences (PNAS) a publié une étude pointant des quantités de microparticules de plastique 100 fois plus importantes qu’estimé jusque-là dans les bouteilles d’eau. Les chercheurs ont trouvé en moyenne 240.000 fragments de plastique par litre d’eau, après avoir analysé trois grandes marques d’eau américaines », peut-on lire dans les colonnes du journal économique Les Echos. Il est question de nanoplastiques et non plus de microplastiques.

Des chercheurs s’activent aujourd’hui pour développer des techniques visant à éradiquer les nanoplastiques et microplastiques, baptisés NMP, de notre eau.

Découvrez cette astuce simple et efficace pour nettoyer votre eau des microplastiques

Leurs impacts sur l’environnement et notre santé sont considérables. Grâce à des systèmes de filtration sophistiqués, ces particules indésirables pourraient être capturées.

Pour éliminer les particules de plastiques qui polluent l’eau potable, les chercheurs de l’université médicale de Guangzhou (Chine) dirigés par Zhanjun Li et Eddy Zeng proposent une solution à la portée de tous : « faire bouillir l’eau que nous buvons ». C’est aussi simple que cela !

Cette méthode parue dans les Environmental Science & Technology Letters pourrait selon eux permettre de réduire considérablement la quantité de nanoplastiques et de microplastiques ingérées sans le savoir pendant que nous nous hydratons.

Déroulement de l’étude.

Lors de cette étude, les chercheurs ont récolté des échantillons d’eau dure du robinet de Guangzhou. Une eau renfermant une forte teneur en minéraux ainsi qu’en sels de calcium et de magnésium, qui une fois chauffée, formera du carbonate de calcium – mieux connu parle son autre appellation, calcaire.

5 minutes d’ébullition d’une eau dure composée de 300 milligrammes de carbonate de calcium par litre suffiraient selon cette même étude, « à éliminer 90% des particules flottantes. » L’écume blanche restée à la surface de l’eau (soit le calcaire) paraît avoir « enfermée » les microplastiques.

Avec une eau plus douce (contenant environ 60 milligrammes de carbonate de calcium par litre), l’ébullition élimine 25% des nanoplastiques et des microplastiques.

« Cette stratégie simple peut réduire sans danger l’absorption humaine de nano et microplastiques par la consommation d’eau »

« Cette stratégie simple peut décontaminer les nano et microplastiques de l’eau du robinet domestique et a le potentiel de réduire sans danger l’absorption humaine de nano et microplastiques par la consommation d’eau », précisent les auteurs.

Le Dr Arnaud Cocaul, Médecin nutritionniste, préfère plutôt faire preuve de prudence à l’égard de ces astuces. « Il faut (selon lui) vérifier qui est à l’origine de l’étude, s’il existe un conflit d’intérêt et surtout attendre que d’autres études confirment ce premier essai ». Mais il y a rien à perdre non plus à s’y mettre juste au cas où !