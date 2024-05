Découvrez cette astuce qui marche pour bien congeler votre pain et ne plus être obligé de vous rendre tous les trois jours à la boulangerie. Mais même si vous avez l’habitude de faire votre propre pain, cette technique vous sera toujours utile afin de les conserver frais le plus longtemps possible. Force est de constater que « durant le premier confinement, nous sommes nombreux à nous être lancés, souvent en famille, dans la confection de pains fait-maison ». CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le pain et les Français, « c’est une histoire d’amour qui dure depuis plusieurs siècles ».

Les Français comptent parmi les plus gros consommateurs de pain avec en moyenne 125 g par jour et par personne, soit l’équivalent d’une demi-baguette par jour.

Ce compagnon indispensable est « une composante de notre identité. Nous sommes français par le pain», indique au Parisien, le sociologue de l’alimentation Eric Birlouez.

Il est consommé à n’importe quel moment du repas !

Les Français aiment en prendre à n’importe quel moment du repas de la journée comme le prouve une étude QualiQuanti réalisée en 2021 pour la Fédération des entreprises de boulangerie pâtisserie.

Comme relayée dans les colonnes du Parisien, « le pain fut longtemps l’aliment de base des Français et il occupe toujours aujourd’hui une place privilégiée sur leur table : 65% en consomment au petit-déjeuner, 76% au déjeuner et 77% au dîner ». Près de la moitié des sondés admettent ne pas pouvoir s’en passer !

Il a même une fête à son honneur, célébré chaque année le 16 mai à travers toute la France.

Congeler son pain : découvrez la bonne méthode qui met tout le monde d’accord

Compte tenu de tout cela, chaque foyer se doit de bien maîtriser sa conservation afin d’en avoir toujours sous la main en cas de besoin.

De toutes les astuces qui existent, rien ne vaut la congélation. Cette dernière permet de garder son pain jusqu’à 6 mois !

A part quelques petites précautions, c’est pratiquement un jeu d’enfant de congeler son pain. Cette astuce fonctionne aussi bien pour les brioches, les viennoiseries que les pains de mie.

Avant de le congeler, assurez-vous que votre pain soit bien frais et à température ambiante. Surtout… Ne jamais le re-congeler.

Si donc votre baguette est encore chaude, laissez-le tout d’abord « se refroidir avant de la glisser dans votre congélateur« , peut-on lire dans les colonnes de Cuisine Actuelle.

Cette température recommandée pour bien congéler son pain.

Pour ne pas que votre pain s’assèche, prenez soin de bien l’emballer dans un film plastique ou (dans la mesure du possible) dans un sac congélation. La règle d’or consiste à bien vider l’air lorsque vous refermez l’emballage en question.

Enfin, mettez la température du congélateur sur -18 °C au minimum.