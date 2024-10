Compteur Linky : économisez plus de 40 € sans réduire votre consommation grâce à cette astuce

Avec le compteur Linky, il est tout à fait possible de réaliser des économies de 40 à 50 euros, voire plus, en effectuant cette action très simple, sans avoir besoin de réduire votre consommation habituelle. Voici comment procéder.

Réduire sa facture d’électricité

Avec la hausse presque systématique du prix de l’électricité, chercher un moyen de réduire sa facture est devenu une nécessité absolue pour tous les ménages.

On recommande habituellement de réguler la consommation en ne faisant tourner les appareils énergivores que durant les heures creuses ou en éteignant certaines machines au lieu de les laisser en veille.

Si ces conseils pouvaient réellement fonctionner, cela nécessiterait d’une part une certaine réorganisation et, d’autre part, de se passer de beaucoup de choses.

Une nouvelle astuce

Ce qui n’est pas le cas avec cette nouvelle astuce, plus simple à réaliser pour ceux qui disposent d’un compteur Linky, qui vous permet en plus de réaliser des économies encore plus significatives.

Il suffit en effet d’ajuster la puissance de son compteur en fonction de sa consommation totale. Pour ce faire, vous n’avez plus besoin de faire le calcul manuellement.

Le compteur intelligent le fera à votre place grâce au simulateur d’Octopus Energy, mis en ligne depuis le mardi 8 octobre.

56% des Français payent leur compteur électrique trop cher

« Un compteur sur-dimensionné peut vous faire perdre des dizaines d’euros par an« , informe le fournisseur d’électricité verte dans son site.

Ce qui est en réalité le cas pour « 56% des Français » qui continuent de payer « trop cher pour leur compteur électrique« .

Pour dire les choses plus simplement, « la puissance d’un compteur détermine le nombre d’appareils électriques pouvant fonctionner en même temps« , précise la même source.

« La puissance souscrite influence votre contrat d’électricité« , ajoute-t-on. « Plus la puissance est élevée, plus le coût de l’abonnement augmente », explique l’opérateur.

Inversement, « souscrire une puissance trop faible entraîne des coupures ou disjonctions régulières ».

Voici la liste des appareils qui consomment le plus d’énergie et susceptible d’influencer le calcul de vos besoins en électricité.

Cela incluent entre autres les « radiateurs électriques, les appareils de chauffage, les véhicules électriques ou bornes de recharge, et le chauffe-eau« .

Une économie plus significative

Chaque kilovoltampère réduit sur la puissance de votre compteur Linky aura un impact réel sur le prix de votre facture. Passer de 6 kVa à 3 kVa, pourrait correspondre à 45 euros par an d’économie.

Pour connaître vos besoins réels, faite le test avec le simulateur Opti’Compteur – Octopus Energy France.