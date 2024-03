Combien de temps peut-on conserver ses produits ménagers faits maison ? Une experte vous donne la réponse

Quelle est réellement la durée de vie de vos produits ménagers faits maison ? Une experte décrypte tout pour vous.

L’heure est au naturel…

Vous aussi, vous avez troqué les produits ménagers industriels contre des solutions DIY ? Vous vous êtes sans doute déjà posé la question : combien de temps mes produits faits maison gardent-ils leur efficacité ?

Lessive, liquide vaisselle, lave vitres, nettoyant multi-surfaces, détartrant W.-C… Avec le DIY, vous pouvez dire adieu aux produits ménagers remplis de produits chimiques nocifs pour la santé et réduire votre consommation de produits chimiques de 80% !

C’est d’ailleurs la tendance du moment : fabriquer soi-même ses produits d’entretien pour nettoyer sa maison, tout en faisant des économies.

Mais attention, contrairement aux produits industriels conçus pour durer (grâce aux conservateurs bourrés de produits toxiques), les recettes naturelles ne le sont pas. Combien de temps peut-on les conserver ? Quelle durée de vie préconiser ?

Claire Grolleau, présidente de l’association Label Vie, toxicologue de l’environnement et microbiologiste, nous éclaire sur ce sujet dans les colonnes du magazine Femme Actuelle.

La règle d’or selon une experte.

La première chose à faire, explique-t-elle, est de « maîtriser le mélange des produits ».

« Le contenant participe grandement de la durée de conservation de votre recette maison », indique d’emblée la microbiologiste.

« Le contenant doit être propre. Inutile de le laver s’il l’est déjà. En revanche, il ne faut pas remettre de la lessive dans un bidon où il en resterait un fond. Dans ce cas, bien vider, rincer, nettoyer le contenant. Sinon, il vous restera toujours une partie du produit qui est de plus en plus vieux », recommande l’experte.

« Tout comme pour l’alimentation, ajoute-t-elle, le meilleur contenant c’est le verre ou l’inox ».

« Là, le produit se conservera moins longtemps. »

Pour le stockage, il faut un endroit pas trop chaud et bien aéré. « La température d’une habitation, conseille Claire Grolleau, convient tout à fait, même en période de canicule ça peut aller. Mais il faut éviter les pièces fermées sans aération comme un garage. Là, le produit se conservera moins longtemps. »

Comme « la lumière déstabilise un produit fait maison. L’idéal c’est de le mettre à l’abri de la lumière » (un placard par exemple). Sinon, vous pouvez aussi opter pour « une bouteille foncée (marron ou opaque). »

« Ça peut aussi être de se faire une grosse étiquette et d’emballer toute la bouteille avec. Cela va éviter l’altération de votre produit et, ce, même si le soleil ne tape pas directement. Les UV circulent quand même. »

Quid de la durée de vie ? « Les produits liquides se dégradent plus facilement que les solides. Une tablette lave-vaisselle s’abîmera moins vite qu’un liquide vaisselle dans lequel les bactéries vont plus facilement se développer. », illustre-t-elle. L’idéal est de renouveler le produit chaque semaine. « Si c’est plus pratique de préparer en plus grandes quantités, alors, là, il ne faudra pas dépasser un mois. »

La raison ? C’est parce que c’est « sans stabilisant ni conservateur, les propriétés physico-chimiques du produit vont changer : la lumière va dégrader tel ou tel composant et les bactéries le contaminer ».

Pour y remédier, vous pouvez recourir à des conservateurs naturels : les huiles essentielles réputées pour son rôle de « désinfection inné« .

Leur intégration dans vos produits d’entretien fait maison « prolonge la durée de vie d’un produit. À la maison, on est loin des conditions de laboratoire. C’est la raison pour laquelle je préconise de ne pas dépasser le mois. »

Attention néanmoins car « elles présentent un risque chimique. Aussi, il faut être très vigilant à la dose utilisée et à ne pas les exposer aux jeunes enfants », alerte la spécialiste.

Regardez « couleur, odeur, texture« … Au moindre changement, il est préférable de ne plus les utiliser.