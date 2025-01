Combien de stères de bois faut-il pour chauffer une maison de 100 m² en hiver ?

Que vous utilisiez une cheminée, un poêle ou encore un insert, combien de stères de bois faut-il réellement pour bien chauffer une maison d’une superficie de 100 m² en plein hiver ? La réponse dans les prochaines lignes.

publicité

Astuce pour déterminer les stères de bois nécessaire à votre chauffage cet hiver

Pour éviter les mauvaises surprises, il est toujours recommandé de bien déterminer ses besoins en chauffage bien avant même d’entrer dans la période hivernale.

Si vous n’avez pas pu le faire, vous aurez l’occasion de le faire la prochaine fois, grâce, nous espérons, à l’aide de notre équipe rédactionnelle.

Pour connaître concrètement combien de stères de bois il faut pour chauffer une maison de 100 m² en hiver, il est nécessaire de connaître le fonctionnement de votre système de chauffage.

publicité

Les différents facteurs à prendre en compte

Selon le type de chauffage que vous utilisez, la quantité de stères de bois nécessaire en dépend. À titre d’exemple, une cheminée ouverte, ayant un rendement relativement faible (de l’ordre de 10 à 15 %), consommera plus de combustible qu’un insert ou un foyer fermé, dont le rendement moyen peut atteindre jusqu’à 70 %.

Ainsi, parmi les appareils les plus performants, on trouve le poêle à bois, avec un rendement allant jusqu’à 85 % pour les nouveaux modèles et jusqu’à 90 % pour les grandes chaudières à bois anciennes.

Autrement dit, vos besoins en bois de chauffage dépendent de l’appareil choisi : plus le rendement est faible, plus il vous faudra de bois.

Autres aspects à considérer

Contrairement à l’assertion générale, la taille de la maison n’est pas le seul facteur à prendre en compte.

Concrètement, la quantité de bois consommée dépendra aussi de la qualité de l’isolation. En toute logique, une maison bien isolée nécessitera moins de bois pour la chauffer qu’un logement mal isolé.

En outre, la localisation géographique joue également un rôle primordial pour déterminer combien de stères de bois faut-il pour chauffer une maison de 100 m² en hiver.

En effet, la consommation de bois sera plus élevée à Strasbourg qu’à Marseille. Ce n’est pas tout.

Il faut par ailleurs considérer la hauteur sous plafond ; plus celle-ci est importante, plus la consommation de bois sera élevée. En fait, un poêle à bois chauffe plutôt un volume d’air, et non une simple surface.

Les stères de bois à prévoir en hiver selon votre système de chauffage

À titre indicatif, selon des calculs effectués par nos confrères du neozone, voici combien de stères de bois faut-il pour chauffer une maison de 100 m² en hiver :

Pour un poêle à bois avec une isolation efficace et utilisé comme chauffage d’appoint, il faudra entre 2 et 3 stères, tandis qu’un chauffage principal nécessitera de 4 à 6 stères.

Avec un insert ou un foyer fermé et une isolation moyenne, comptez de 3 à 4 stères pour un chauffage d’appoint et entre 6 et 8 stères pour un chauffage principal.

Si vous utilisez une chaudière à bois avec une isolation insuffisante, prévoyez entre 8 et 12 stères pour un chauffage principal, car les chaudières à bois ne sont jamais conçues pour être un chauffage d’appoint.